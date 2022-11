Podkonický: Boli sme lepší, no nemali sme šťastie. Slováci na Nemeckom pohári nakoniec podľahli aj Dánom

Mrzel ho neúspech

Prihral na oba zásahy

Boli sme lepší

13.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenským hokejovým reprezentantom nevyšlo ani druhé vystúpenie na Nemeckom pohári v Krefelde. Po štvrtkovej prehre 2:3 po predĺžení s Rakúšanmi nestačili v sobotu ani na Dánov, ktorým podľahli 3:4 po predĺžení. Slováci v stretnutí dokázali stiahnuť trojgólové manko, keď prehrávali už 0:3. Posledné slovo však mal výber Dánska, ktorý v pridanom čase rozhodol o svojom triumfe.Dva presné zásahy na slovenskej strane zaznamenal Viliam Čacho , ďalší pridal Daniil Fominych. Prvého menovaného potešilo, že sa dvakrát zapísal do streleckej listiny, no mrzel ho ďalší neúspešný výsledok slovenského mužstva.„Poteší to určite, aj keď ma to dvakrát iba trafilo, ale aj také platia, takže som rád. Mrzí nás však, že sme nezvíťazili. Myslím si, že sme celý zápas boli lepším mužstvo na ľade. O to viac to mrzí, keď viete, že ste lepší, a napriek tomu nevyhráte. Mali sme šance na omnoho viac gólov,“ povedal 24-ročný hráč Dukly Trenčín vo videu na webe SZĽH. Tomu na oba zásahy prihral Mário Lunter . Aj toho po stretnutí škrelo, že Slováci po vyrovnaní na 3:3 nestrelili ešte jeden gól.„Myslím, že aj tú prvú tretinu sme mali dobrú. Mali sme lepší pohyb ako Dáni. Škoda tých vylúčení, Dánom tam popadali kadejaké góly. Som rád, že sme nedali dole hlavy a stále sme bojovali. Nakoniec sme vyrovnali a škoda, pretože tam určite niekde 'ležal' i štvrtý gól. Musíme byť tvrdší pred bránkou a hladní po góle pri dorážkach, keď obrancovia strieľajú. Toto nám chýbalo,“ poznamenal hráč českého klubu BK Mladá Boleslav Andrej Podkonický , asistent hlavného trénera Craiga Ramsayho, pochválil hru slovenského tímu a výkon v prvej tretine napriek dvom inkasovaným gólom sa mu pozdával.„Sme radi, že výkon bol oveľa lepší ako v prvom zápase. Samozrejme, vytvorili sme si veľa šancí. Boli sme aktívni a lepší ako Dáni, ale nenašli sme cestu k tomu, aby sme vyhrali tento zápas, čo je dôležité. Hokej je niekedy taký. Prvá tretina bola veľmi dobrá. Po dvoch chybách bolo 0:2. Potom prišiel tretí gól. Bolo super, že chlapci verili, išli za tým a podarilo sa nám vyrovnať. Nemali sme šťastie, aby sme dali víťazný gól ešte v riadnom hracom čase a, bohužiaľ, v predĺžení sme znova inkasovali,“ skonštatoval Podkonický.Slováci zakončia účinkovanie na turnaji nedeľňajším zápasom proti domácim Nemcom (začiatok o 14.30 h), pričom za istých okolností sa ešte môžu stať celkovými víťazmi podujatia v Krefelde.