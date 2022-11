Nemecký pohár 2022: Hokejisti Slovenska podľahli Nemecku a skončili poslední

Slovenskí hokejisti prehrali na turnaji o Nemecký pohár 2022 s domácim výberom 0:3 a v tabuľke obsadili posledné 4. miesto. Zverenci Craiga Ramsayho podľahli v Krefelde okrem Nemecka aj Rakúsku 2:3 po predĺžení a rovnako podľahli v predĺžení aj Dánom (3:4).



Slovenskí hokejisti tak na tomto turnaji zopakovali umiestnenie z roku 2015. Vtedy si pod vedením Zdena Cígera pripísali jeden triumf proti Švajčiarsku (4:0), tentoraz získali len dva body.



Nemecký pohár:

Nemecko - SLOVENSKO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 7. Wohlgemuth (Schinko, Zimmermann), 31. Eder (Bokk, Hüttl), 60. Fleischer. Rozhodovali: Fraňo (ČR), Schukies - Merten, Römer (všetci Nem.), vylúčení: 3:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0.



Nemecko: Pantkowski – Hüttl, Zimmermann, Zitterbart, Weber, Karrer, Mik, Sennhenn, Ugbekile - Fleischer, Schmolz, Bokk - Leonhardt, Wohlgemuth, Schinko - Soramies, Schütz, Blank - Eder, Ehl, Kammerer



SLOVENSKO: Riečický - Grman, Rosandič, Koch, Bučko, Hain, Beňo, Maier, Mudrák - Fominych, Tamáši, Holešinský - Hecl, Sukeľ, Marcinek - Jedlička, Minárik, Sýkora - Lunter, Čacho, Faško-Rudáš

Od úvodu sa hral svižný hokej na obe strany, v prvej desaťminútovke si však ani jedno z mužstiev nevypracovalo gólovú šancu. Skóre sa zmenilo až po vylúčení Grmana, Nemci využili presilovku už po 19 sekundách. Presadil sa Wohlgemuth. Potom prišla šanca aj na druhej strane, ale Sýkora v skrumáži neprepasíroval puk do siete. Domáci výber sa ubránil aj v následnom oslabení a do kabíny išiel s tesným náskokom.



V druhej tretine mal prvú šancu Ehl, ale Riečický vystihol jeho úmysel. Potom prišla druhá presilovka Slovákov v zápase. Najskôr mal veľkú šancu Tamáši, vzápätí prišiel ďalší faul Nemcov. Napriek tomu, že dlhých 72 sekúnd strávili Slováci v útočnom pásme, gólovo sa nepresadili. Najväčšiu príležitosť nevyužil Faško-Rudáš. Efektívnejšie naložili s presilovkou Nemci v 31. minúte, Eder pekným tečom usmernil do bránky prihrávku Bokka.



V tretej tretine odohrali Slováci výbornú 20-minútovku, dobre korčuľovali, boli lepším tímom na ľade. Skvelú možnosť mal Minárik, po ňom aj Hain, ale Pantkowski raz skvele zasiahol a v druhom prípade mu pomohla obrana. Nemecký brankár potom vykryl aj strelu Faška-Rudáša. V závere napokon spečatil nemecký triumf do prázdnej bránky Fleischer.

konečná tabuľka turnaja:

1. Nemecko 3 2 1 0 0 9:2 8



2. Rakúsko 3 1 1 0 1 6:6 5



3. Dánsko 3 0 1 1 1 7:9 3



4. SLOVENSKO 3 0 0 2 1 5:10 2