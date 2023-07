Podľa analytika blížiace sa voľby ukážu, ako pôsobia dezinformácie na systém

Formovanie dezinformačného systému na Slovensku

25.7.2023 (SITA.sk) - V blížiacich sa parlamentných voľbách sa naplno ukážu výsledky pôsobenia dezinformácií. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Infosecurity.sk Peter Dubóczi . Dodal, že počas pandémie COVID-19 nemálo aktérov pochopilo, aké efektívne je využívanie negatívnych emócií, strachu a neistoty pri ovplyvňovaní ľudí.Podľa Dubócziho v súčasnosti naozaj platí, že významnými aktérmi pri šírení dezinformácií sú politici, keďže poniektorí z nich sa do povedomia verejnosti dostali práve vďaka šíreniu strachu a informačného chaosu.„Dezinformácie, alebo nazvime to hrou s faktami a fikciou, sa počas posledných rokov postupne stali bežným nástrojom v boji o srdcia a mysle ľudí," vysvetľuje a dodáva, že voľby v tomto smere nebudú výnimkou, skôr naopak.„Je potrebné povedať, že dezinformačný ekosystém sa na Slovensku formuje približne od roku 2014," vysvetľuje analytik. Nepovažuje to za náhodu, spája to s ruským pôsobením na Kryme či Donbase, ktoré bolo sprevádzané nárastom hybridného pôsobenia, napríklad i v podobe informačných a vplyvových operácií.„Za tých deväť rokov sa dezinformačná scéna na Slovensku značne heterogenizovala, dnes obsahuje pestrejšiu paletu aktérov, ako tomu bolo predtým. V súčasnosti už nejde len o alternatívne a úplne okrajové webstránky, fóra či blogy. Tento vývoj si prešiel etapami, zavážili predovšetkým sociálne siete, ktoré priviedli modus operandi k politike nenávisti, ekonomike pozornosti a erózii zodpovednosti," vraví Dubóczi.Za štiepnu líniu v slovenskom informačnom priestore označil analytik témy týkajúce sa ruskej geopolitiky. Tie podľa neho pôsobia jednak ako nástroj polarizácie spoločnosti, a jednak umožňujú jasne rozlíšiť aktérov, a to nielen politických, na prozápadných a proruských.„Je si potrebné uvedomiť, že dezinformácie automaticky pracujú s emóciami a strachom, ktoré prichádzajú nielen s virálnym, ale predovšetkým s mobilizačným potenciálom," vraví Dubóczi. Doplnil, že ide o jednoduchý spôsob ako zaujať, čo považuje v prípade volieb za nutnosť. Za problematické ale považuje to, že rétorika poniektorých politikov sa stala cestou dezinformácií do mainstreamu.„O to viac to logicky platí v prípade volieb či predvolebného obdobia, ktoré sú prirodzene “ideálnym” prostredím pre šírenie dezinformácií a ovplyvňovanie verejnej mienky," vraví analytik. Podľa Dubócziho je to preto, lebo v predvolebnom období narastá napätie v spoločnosti, a tá sa prirodzene polarizuje v reakcii na predvolebnú rétoriku kandidujúcich.Dubóczi podotkol, že v minulosti sa v slovenskom priestore dezinformácie o voľbách nevyskytovali v takej miere, ako v súčasnosti, alebo prinajmenšom tak nerezonovali.„Dnes sa dezinformácie dostávajú do mainstreamu predovšetkým vďaka politikom, výnimkou nie je ani táto téma. Čo sa týka naratívov, šírené sú najmä dezinformácie, ktoré cielia na spochybnenie volebných výsledkov alebo samotného volebného procesu," vraví analytik a poukazuje na naratívy o tom, že volebný proces ako taký, prípadne sčítavanie hlasov budú zmanipulované vďaka zavedeniu elektronického systému.„K týmto tvrdeniam však chýbajú akékoľvek dôkazy či dáta, svojím spôsobom ide o umelo vytvorenú tému. Nič nepoukazuje na to, že by bol v tomto systéme problém alebo by bol v minulosti nejako zneužitý," uviedol.