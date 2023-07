Ukrajina bude pokračovať v úderoch na Krymský most, oznámil Reznikov

Oficiálne ciele

Koniec vojny a vstup do NATO?

25.7.2023 (SITA.sk) - Obranné sily Ukrajiny budú pokračovať v úderoch na Ruskom okupovaný Krym a Krymský most, pretože je to nevyhnutné na narušenie nepriateľskej logistiky. V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. „Všetky tieto ciele sú oficiálne, pretože (útoky na ne, pozn.) znížia schopnosť Rusov bojovať proti nám a pomôžu zachrániť životy Ukrajincov. Je to normálna taktika zničiť logistické trasy nepriateľa, aby sa zastavila jeho schopnosť získať viac munície, paliva, jedla a tak ďalej. Preto proti nim použijeme túto taktiku,“ vyhlásil.Reznikov taktiež povedal, že protiofenzíva ide podľa plánu, ale priznal, že sa oneskorila. Zdôraznil, že Kyjev sa na rozdiel od Rusov snaží myslieť na životy svojich vojakov.Tvrdí, že ak ukrajinské sily dokážu úspešne preraziť rozsiahle obranné línie Rusov pozdĺž ukrajinského pobrežia Azovského mora, ktoré spája Krym s Donbasom, bol by to pre Kyjev „dobrý výsledok“.Reznikov zároveň verí, že do budúceho leta Ukrajina vyhrá vojnu a v júli 2024 bude môcť vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).