Podľa Číny je ťažké pokračovať v rokovaniach o obchode s USA

Peking 25. septembra (TASR) - Ďalšie rokovania o riešení obchodných sporov medzi Čínou a USA sa v dohľadnom čase pravdepodobne neuskutočnia. Naznačili to v utorok čínski predstavitelia. Uviedli to deň po tom, ako začali platiť ďalšie dovozné clá USA na čínsky tovar a zároveň v rámci odvety čínske dovozné clá na americký tovar. USA uvalili clá na tovar z Číny v hodnote 200 miliárd USD (169,88 miliardy eur), Čína odpovedala clami na tovar za 60 miliárd USD.Ako povedal štátny tajomník čínskeho ministerstva obchodu Wang Šou-wen, je ťažké pokračovať v obchodných rokovaniach v situácii, keď Spojené štáty". Kedy by sa rokovania mohli obnoviť, bude podľa neho závisieťSpojených štátov.Nepriamo tak potvrdil slová čínskeho ministra zahraničných vecí, ktorý na stretnutí s podnikateľmi v New Yorku uviedol, že rozhovory v atmosfére hrozieb a nátlaku nie je možné uskutočniť.povedal Wang Ji.(1 EUR = 1,1773 USD)