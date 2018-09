O kreslo starostu bratislavského Ružinova má záujem aj S. Drozd

Na archívnej snímke Slavomír Drozd. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. septembra (TASR) – Regulácia výstavby cez územné plány zón (ÚPZ), stabilizácia rodinnej zástavby a sídliskového urbanizmu, ale tiež priestor na rozvoj v bývalých priemyselných zónach. To je jedna z priorít kandidáta na starostu v bratislavskom Ružinove, v súčasnosti miestneho a mestského poslanca Slavomíra Drozda. O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza s politickou podporou strany Smer-SD, SNS a Strany zelených Slovenska.Svoje rozhodnutie opätovne sa uchádzať o post starostu, ktorú už zastával v rokoch 2006 až 2010, odôvodňuje súčasným stavom v mestskej časti.uviedol pre TASR Drozd, podľa ktorého potrebuje Ružinov impulz a ťah na bránku, vedieť manažovať a motivovať úrad k službe obyvateľom. Tým zasa ponúka svoje skúsenosti, odbornosť a vzťah a srdce k mestskej časti.Jednou z priorít pre neho je teda regulovať výstavbu územnými plánmi zón, stabilizovať rodinnú zástavbu v Prievoze a na Trnávke, sídliskový urbanizmus na Štrkovci, Trávnikoch, Ostredkoch, Pošni a Nivách. Zároveň vytvoriť priestor pre rozvoj v bývalých priemyselných zónach na Mlynských nivách, bývalej panelárne, 'maltárne' či uholných skladov a v priestore medzi Prievozom a Slovnaftom.Za nemenej dôležité považuje dopravu a parkovanie a s tým súvisiace zavedenie rezidenčnej parkovacej politiky. Pokračovať chce v rozvoji školstva, zvyšovaní miest v materských školách i jasliach, venovať sa plánuje aj podpore športu, napríklad vybudovaním plavárne a športovej haly. Chýbajú mu tiež oplotené voľné výbehy pre psov.V oblasti sociálnej starostlivosti chce napríklad obnoviť športovo-rekreačné či liečebno—rekreačné pobyty pri mori.podotkol Drozd. Zaviesť chce preto letné tábory pre deti a jesenné rekreačné pobyty pre seniorov v spriatelenom meste Umag v Chorvátsku. Ostať na papieri by podľa neho nemali aj uzavreté zmluvy o priateľstve a spolupráci ani s mestami Tapolca v Maďarsku a Znojmo v Čechách.Post starostu chce obhájiť súčasný šéf samosprávy Dušan Pekár (KDH), ktorý kandiduje tretíkrát. Do boja vstúpil aj advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik, ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren, ružinovský miestny poslanec a riaditeľ Televízie Ružinov (TVR) Igor Adamec a manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková. Ide však zatiaľ o neoficiálny zoznam a počet, oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.