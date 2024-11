Podľa Danka by sa mohol zmeniť systém hlasovania v parlamente, hlasovalo by sa napríklad len v utorky a štvrtky

Väčšie voľno v stredu

Vládny zlepenec

24.11.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia by mohla zmeniť systém hlasovania v parlamente tak, aby sa počas schôdzí hlasovalo napríklad len v utorky a štvrtky. Ako ďalej v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 povedal predseda koaličnej SNS Andrej Danko , aj v iných štátoch hlasujú parlamenty v „striktné dni" a nie každý deň o 11:00 a 17:00, ako je tomu momentálne u nás.„Na to nemusíte meniť rokovací poriadok," skonštatoval Danko. Momentálne sú podľa neho v parlamente často zbytočné hlasovania, napríklad o jednom zákone a poslancov vtedy treba „naháňať".„My chceme dokonca toto použiť na to, aby v stredu mali poslanci väčšie voľno," uviedol Danko s tým, že voľno by mohli využiť na prácu v regiónoch. Doplnil, že takúto zmenu by mohla oceniť aj opozícia.„Že budú len v niektoré dni hlasovania, tak to ocení každý poslanec, ktorý rozumie svojej práci," vyhlásil šéf SNS. Danko zároveň na margo sporov s trojicou poslancov okolo Rudolfa Huliaka povedal, že vládna koalícia musí podľa neho momentálne pracovať so „76-kou". „Si myslím, že týchto troch niekto namotal a, že to niekedy na jar pochopia," dodal Danko.Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského sa človek niekedy až stráca v množstve čísel, ktoré sú poslancom predkladané v rámci blokového hlasovania.„Malo by byť to hlasovanie priebežne počas toho, ako sa prerokujú zákony," uviedol. Pokiaľ ide o vnútrokoaličné spory, podľa Majerského sa pri spojení hlasovania o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde môže koalícia v decembri rozsypať. „Táto vládna koalícia je zlepencom," skonštatoval Majerský.