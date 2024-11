Slovensko by mohlo prísť o dva dni pracovného pokoja, návrh do Národnej rady predložil poslanec Viskupič

Máme najviac dní pracovného pokoja

Náklady pre zamestnávateľa

Sviatky nasledujú krátko po sebe

24.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko by mohlo prísť o dva dni pracovaného pokoja. Návrh, podľa ktorého by(Zjavenie Pána, známy aj ako Traja králi, pravoslávni veriaci v tento deň slávia Vianoce) a(Sviatok práce), boli zrušené ako dni pracovného pokoja, predložil do Národnej rady (NR) SR poslanec Marián Viskupič Sloboda a Solidarita ).Jeho návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch by tiež predmetný zákon upravil tak, že jednotlivé dni pracovného pokoja by v ňom boli zoradené chronologicky. Predkladateľ zdôvodnil svoj návrh na zrušenie dvoch dní pracovného pokoja tým, že Slovensko patrí medzi európske štáty, ktoré majú najviac dní pracovného pokoja.„Pre zamestnávateľa to znamená vyplácať za tento deň plnú mzdu spolu so mzdovým zvýhodnením vo výške 100 percent jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. Ak zamestnanec nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok," uvádza sa v predloženom materiáli.Pre zamestnávateľa tak dni pracovného pokoja predstavujú náklady ak zamestnanec nepracuje, a dodatočné náklady, ak pracuje.Tieto náklady si podľa predkladateľa každý zamestnávateľ niekam premietne, či už to bude zvýšenie cien jeho produktu a služieb, alebo do miezd jeho zamestnancov v podobe ich zníženia, nezvyšovania, alebo slabého rastu.„Dni pracovného pokoja spolu so stravnými poukážkami, rekreačnými a ďalšími poukazmi sú jednou z príčin nominálne nízkych miezd v slovenskej ekonomike v porovnaní s inými štátmi v rámci Európskej únie," uvádza sa v dôvodovej správe.Predkladateľ ďalej argumentuje tým, že tieto dva sviatky vybral i z toho dôvodu, že sú súčasťou zoskupení dní pracovného pokoja, ktoré nasledujú krátko po sebe. To podľa neho devalvuje ich oddychový efekt.„Na prelome decembra a januára je dnes 5 dní pracovného pokoja, počas ktorých si zamestnanci môžu oddýchnuť a na 1. máj tesne nadväzuje 8. máj a navyše 1. máj je blízko k veľkonočným sviatkom, ktoré sú najčastejšie v apríli, resp. tie najskoršie koncom marca," píše sa v predloženom materiáli. Dni pracovného pokoja, ktoré chce zrušiť, sú podľa navrhovateľa vybrané tak, aby zostávajúce sviatky boli v rámci možností čo najrovnomernejšie rozvrhnuté počas roka.„Nenavrhujeme rušenie júlového ani septembrového dňa pracovného pokoja," uvádza v predloženom materiáli. Predkladateľ predpokladá pozitívny vplyv zákona na podnikateľské prostredie, a tiež na rozpočet verejnej správy, keďže ráta aj s úsporou na štátnych zamestnancoch. Predmetný návrh by podľa neho mohol okrem zlepšenia podnikateľského prostredia zvýšiť i konkurencieschopnosť štátu a vytvoriť predpoklady pre rast miezd.