Podľa Dušana Keketiho chce nové ministerstvo športu spájať spoločnosť, nie ju rozdeľovať

17.11.2023 (SITA.sk) - Športová obec vo štvrtok podporila zamýšľaný vznik samostatného ministerstva športu a cestového ruchu.Ide o iniciatívu predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka , ktorá získala podporu na pracovnej konferencii slovenského športového hnutia so zástupcami predkladateľa k tvorbe a k úlohám novovznikajúceho ministerstva.Vznik nového rezortu je naplánovaný na január a prvým ministrom by sa mal stať Dušan Keketi Ten verí, že ministerstvo bude partnerom, ktorý bude prepájať aktérov v športe a v súčinnosti s nimi vytvárať úspešný projekt."Bol som vychovaný vrcholovým športovcom, ktorý do mňa vštepil športové hodnoty. Tie využívam v živote. Nie je mojou ambíciou rozdeľovať spoločnosť, ale spájať. Budeme sa pozerať na okolité štáty a využívať skúsenosti z nich pre náš projekt. Budeme sa spoliehať aj na názory športovcov. Verím, že ministerstvo bude aj v ďalších obdobiach a na konci naše zámery pomenujeme ako úspešnú cestu," uviedol Dušan Keketi, podľa ktorého by mal nový rezort fungovať s približne 250 zamestnancami. O budúcom sídle ministerstva zatiaľ nepadla definitíva.Keketi študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave , na Obchodnej fakulte, odbor obchod a marketing a špecializoval sa na zahraničný obchod.V minulosti pôsobil ako riaditeľ marketingu a člen vedenia spoločnosti Škoda Auto Slovensko a v období rokov 2004 - 2015 pôsobil v spoločnosti Unicredit Leasing Slovakia.Od roku 2021 je predsedom predstavenstva spoločnosti Letisko Milana Rastislava Štefánika - Airport Bratislava Súčasný štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Ján Krišanda upozornil, že vznik ministerstva športu a cestovného ruchu je veľkým zadosťučinením aj záväzkom.Za jednu z prvých veľkých výziev označil tvorbu nového, prepracovaného zákona o športe. V športovom hnutí pôsobí už viac ako tri desaťročia a pozná všetky jeho problémy."Problémových oblastí je veľa, v poslednom čase o nich nikto s vami nekomunikoval. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že funkcionári sa zmenili na byrokratických úradníkov a nemajú čas sa venovať športu. Medzi priority nového ministerstva bude odbúranie byrokracie,“ povedal Krišanda funkcionárom zväzov.