Haraslín strelil víťazný gól, Dudovi sťažil penaltu nový brankár

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín strelil vo štvrtkovom kvalifikačnom dueli na ME 2024 proti Islandu dva góly vrátane víťazného. Jeho tím vyhral 4:2 a postúpil na tretí európsky šampionát v rade. Samotný Haraslín však priznal, že pokusné strely mu počas rozcvičky vôbec nevyšli. Ešte pred jeho zásahmi poslal domácich do vedenia Ondrej Duda z penalty - tomu zas sťažilo situáciu nečakané nasadenie brankára Eliasa Olafssona.





"Mal som na rozcvičke tri strely, zakaždým som netrafil bránu. Veril som, že to padne v zápase," povedal Haraslín po stretnutí. V prebiehajúcej kvalifikácii skóroval dokopy trikrát, zakaždým na Tehelnom poli. "Pocity boli krásne, mal som tu celú rodinu, známych aj kamarátov. V tejto kvalifikácii som dal góly len na Slovane, asi mi to tu padá," povedal 27-ročný kanonier. Jeho tím prehrával 0:1 po nečakanom góle Orriho Oskarssona, ktorý skóroval hlavou. Po rohovom kope vyrovnal Juraj Kucka, do vedenia poslal domácich z penalty Duda a po prestávke prišiel víťazný gól Haraslína. "Vedel som, že v rýchlosti, ktorú naberiem, to bude pre obrancu náročné. Nakoniec ma ale pustil a som rád, že som to takto trafil," opísal situáciu samotný hráč.Duda dostal do Olafssonovej siete loptu z penalty, ktorá prišla po faule naňho samotného. "Bol som jeden z troch, čo by mali zahrať penaltu. Vôbec som v tom momente nemyslel na to, že som bol faulovaný. Skoro mi to chytil, ale to už sa história pýtať nebude," povedal stredopoliar k svojmu druhému gólu v kvalifikácii. Islandský brankár dostal prednosť pred Runarom Runarssonom, ktorý po prestupe do Cardiffu nenastupuje pravidelne. Dudu upozornil na zmenu pred zápasom tréner brankárov Ján Novota. "Hovoril mi, že sa zmenil brankár. Ešte pred zápasom som vtipkoval, že sme nemali v kvalifikácii žiadnu penaltu. Aj mi hovoril, že chodí skôr a takmer to aj chytil, ale gól to bol," opísal svoj presný zásah 28-ročný hráč.On i Haraslín boli ohľadom osláv postupu opatrní. Zároveň však priznali, že miestenka na štvrtý veľký turnaj v histórii Slovenska nie je maličkosť. "V nedeľu máme ešte zápas, ale dúfam, že to nejako oslávime. Takýto úspech sa nedeje každý rok ani dva. Pre Slovensko je to obzvlášť výnimočné, štvrtýkrát je na veľkom turnaji, ja osobne tretíkrát. Dúfam, že sa pripravíme aj na zápas a nepôjdeme tam odovzdane," povedal Duda. K oslavám priamo na ihrisku sa pred plným štadiónom pripojili vo štvrtok aj deti. "Bol to chaos, ale boli to deti. Preč ich nepošleme, užívali si s nami a fandili nám celý zápas. Mal som z toho také malé déj vu," poznamenal Haraslín.Slovákov čaká v nedeľu záverečný duel J-skupiny v Bosne a Hercegovine, ktorú zdolali v marci 2:0. Výkop zápasu je naplánovaný na 20.45 h v Zenici.