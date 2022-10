Podľa Fica Pellegrini nemá rozum. Keby sa Smer spojil s Hlasom, mohli vyhrať župné voľby naprieč celým Slovenskom, tvrdí (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ak by strany Smer-SD a Hlas-SD spojili svoje sily pred župnými voľbami na celom Slovensku, tak by tieto dve strany vyhrali voľby vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. Na pondelňajšom tlačovom brífingu v Žiline to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico „My sme vždy tvrdili, že treba spájať stredoľavé a sociálnodemokratické politické sily. Keby mal Peter Pellegrini rozum, ale on ho nemá, a keby sa spojil Smer s Hlasom na celom Slovensku, vyhrajú vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch. Niekedy to vyzerá tak, ako keby robili politiku len aby Smer-SD nebol úspešný," skonštatoval Fico a vyjadril podporu kandidátovi na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Igorovi Chomovi.Predseda Smeru-SD podľa vlastných slov očakával, že v Žiline dôjde k dohode zvlášť po tom, čo k nej nabádal kandidát Hlasu-SD na žilinského župana Peter Slyško „Ponúkali sme určité alternatívy, napríklad aj podporu ich kandidáta na primátora. Napriek tomu k dohode nedošlo. Ale ako som už niekoľkokrát pripomenul, Petra Pellegriniho to vždy ťahalo k Slobode a Solidarite, k Progresívnemu Slovensku, je to jeho legitímne rozhodnutie, ale pre Slovensko je to obrovská škoda," dodal Fico.