Podľa francúzskych vinárov zasiahnu americké clá najmä lacnejšie vína

Na snímke fľaše vína sú na predaj v obchode v Paríži 3. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. októbra (TASR) - Rozhodnutie USA zaviesť 25-percentné dovozné clá na francúzske vína po tom, ako Svetová obchodná organizácia (WTO) povolila Washingtonu uvaliť clá na tovar z Európskej únie v hodnote 7,5 miliardy USD (6,85 miliardy eur), poškodí obe strany. Uviedli to vo štvrtok francúzski producenti. Americkým spotrebiteľom zvýši ceny a tvrdo zasiahne francúzskych producentov, keďže americký trh je pre nich najväčší.Po oznámení WTO o práve USA uvaliť na produkty z EÚ sankčné clá za nelegálne dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus, Washington oznámil, že clá vo výške 25 % zavedie na viacero potravín z EÚ, a to najmä z krajín, ktoré sa na výrobe lietadiel Airbus podieľajú. Najviac tak na krok USA doplatia firmy z Francúzska, Španielska, Nemecka a Veľkej Británie.Francúzski vinári sa podobne ako producenti syrov či whisky cítia nespravodlivo potrestaní, keďže s výrobou lietadiel nemajú nič spoločné. Šéf Federácie francúzskych vývozcov vína FEVS Antoine Leccia povedal, že vyššie clá zvýšia ceny o niekoľko dolárov na fľašu. S cieľom zabrániť strate trhu sa vývozcovia budú snažiť znižovať ceny, čo je zasa riziko pre producentov.V minulom roku vyviezlo Francúzsko do USA víno približne za 1 miliardu USD, čo z celkového objemu exportu predstavuje približne 20 %. Americký trh je dôležitý aj pre šampanské, to však clami ohrozené nie je.Podľa Lecciu najviac na americké clá doplatia vína s cenou do 30 USD za fľašu. Vyššie ceny totiž spôsobia, že spotrebitelia svoju pozornosť obrátia na lacnejšie vína z iných krajín. "Očakávame výrazný pokles predaja a v prípade vína s cenou do 15 USD môže pokles dosiahnuť až 50 %. Pre zákazníkov nebude problém namiesto francúzskeho zobrať si talianske víno alebo víno z Čile," povedal Leccia.FEVS už vyzval francúzsku vládu a predstaviteľov Európskej únie, aby začali s USA rokovať a našli riešenie. Clá na európske produkty totiž prichádzajú v najnevhodnejšom čase, keď exportéri z EÚ urýchľujú prípravy pre prípad odchodu Británie z Európskej únie bez dohody. "Je to veľmi zlá správa," povedal Leccia v súvislosti s clami. "Najmä v čase, keď musíme riešiť aj problém brexitu," dodal.