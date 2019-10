Avramopulos: Je naliehavo potrebné brániť odchodu migrantov z Turecka

Turecký minister vnútra Suleyman Soylu (vpravo) kráča s eurokomisárom pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisom Avramopulosom po ich stretnutí o spolupráci v otázke migrácie v Ankare 3. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 3. októbra (TASR) - Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopulos vo štvrtok vyhlásil, že je "naliehavo potrebné" zastaviť ilegálne odchody migrantov z Turecka, keďže Grécko sa ťažko vyrovnáva s výrazným zvýšením prílevu utečencov v minulých týždňoch a mesiacoch.povedal Avramopulos na tlačovej konferencii v Ankare po boku ministrov vnútra Turecka a Nemecka.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v utorok informoval, že počet migrantov prichádzajúcich po mori z Turecka do Grécka sa v septembri zvýšil na 10.258. Išlo väčšinou o afganské a sýrske rodiny. Bol to najvyšší počet príchodov za mesiac od uzavretia dohody medzi Tureckom a EÚ z roku 2016, ktorá mala za cieľ obmedziť prílev migrantov, pripomína agentúra AFP.Turecký minister vnútra Süleyman Soylu vyzval EÚ, aby odbremenila Ankaru, keďže tá sa obáva nového prílevu migrantov zo sýrskej provincie Idlib. Turecko "si splnilo svoje záväzky" z dohody z roku 2016, povedal Soylu, ktorý očakáva to isté od Európy.Taktiež varoval, že vojenské akcie v Idlibe by mohli mať za následok masový prílev do Turecka, ktoré je podľa oficiálnych údajov už teraz domovom pre 3,6 milióna sýrskych utečencov.Avramopulos uviedol, že oceňuje prácu odvedenú Ankarou, "povedal Avramopulos, ktorý by mal s nemeckým ministrom vnútra Horstom Seehoferom navštíviť v piatok Grécko.Podľa Seehofera je Európa pripravená Turecku pomôcť.uviedol.K návšteve európskych predstaviteľov došlo po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý mesiac pohrozil "otvorením brán" a umožnením odchodu sýrskych utečencov z Turecka do západných krajín. Stalo by sa tak, ak by nevyšli spoločné plány Turecka so Spojenými štátmi na zriadenie bezpečnej zóny v severnej Sýrii s cieľom presídliť týchto migrantov.