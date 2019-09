Podľa hokejistov Banskej Bystrice je na čom stavať

Ilustračné foto. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) – Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica si po dvoch domácich zápasoch v Lige majstrov pripísali do tabuľky G-skupiny prvé body. Vo štvrtok zdolali nemecký Mníchov 3:2 po samostatných nájazdoch a včera smoliarsky prehrali so švédskym Färjestadom 3:4 až po predĺžení.Aj napriek trom bodom je slovenský majster na poslednej priečke tabuľky, čakajú ho však ešte dva súboje so švajčiarskym tímom Ambri–Piotta, ktorý nazbieral o bod viac než Banská Bystrica.Hokejisti spod Urpína mali viac šťastia vo štvrtkovom stretnutí, v ktorom boli Mníchovčania herne lepším mužstvom, ale v domácej bránke podával skvelý výkon Tyler Beskorowany. Americký brankár, ktorý prišiel do Banskej Bystrice v lete, zlikvidoval množstvo šancí súpera a práve jemu ďakovali hráči aj tréner po stretnutí za zisk prvých dvoch bodov v Lige majstrov.prezradil po výhre s Mníchovom Beskorowany.Včerajší duel so švédskym Färjestadom bol pre zmenu z kategórie smoliarskych. Bystričania nevyužili množstvo presiloviek. Najviac ich mrzela záverečná až štvorminútová v tretej tretine za stavu 3:3, ktorú si následne preniesli do predĺženia.konštatoval útočník HC '05 Gilbert Gabor, pre ktorého bol tento duel špecifický, keďže sa narodil vo Švédsku a disponuje dvojitým občianstvom - slovenským aj švédskym.dodal s úsmevom 23-ročný Gabor.Prehra s Färjestadom po góle Ejdsella dvadsať sekúnd pred koncom predĺženia mrzela aj kapitána Banskej Bystrice Ivana Ďatelinku.zhodnotil Ďatelinka pre TASR oba domáce duely.