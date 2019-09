Prskavec triumfoval v celkovom hodnotení

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Výsledky:



K1M:

1. Jiří Prskavec (ČR) 90,67 s (0)

2. Vít Přindiš (ČR) 93,20 (0)

3. Boris Neveu (Fr.) 94,18 (0)

4. Peter Kauzer (Slovin.) 94,82 (2)

5. Kazuya Adachi (Jap.) 97,29 (2)

6. Daiusz Popiela (Poľ.) 100,63 (2)

... v semifinále

13. Jakub GRIGAR 96,50 (2)

32. Andrej MÁLEK 105,56 (6)

v rozjazde

12. Marin HALČIN (všetci SR) 96,30 (2)



Celkové poradie SP (5 z 5 pretekov):

1. Prskavec 319

2. Kauzer 266

3. Přindiš 262

...

11. MÁLEK 154

17. GRIGAR 135

20. HALČIN 123

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 8. septembra (TASR) - Český kajakár Jiří Prskavec zvíťazil dnešnom finále 5. kola Svetového pohára vo vodnom slalome. Domáci pretekár suverénne zdolal krajana Víta Přindiša o 2,53 sekundy. Tretí bol Francúz Boris Neveu (+3,51). Přindiš zároveň triumfoval aj v celkovom hodnotení SP v K1.Finále bolo bez Slovákov, keď zo semifinále nepostúpili Jakub Grigar ani Andrej Málek. Martin Halčin skončil už v rozjazdách.Grigar nenadviazal na víťazstvo v rozjazde a v semifinále obsadil 13. miesto. S dvoma trestnými sekundami zaostal za postupovou desiatou pozíciou o 18 stotín.povedal Grigar, ktorý v hodnotení SP obsadil 17. priečku.Málek si vyslúžil až tri penalizácie a obsadil 32. miesto. V celkovej klasifikácii Svetového pohára je 11., najmä vďaka triumfu v 2. kole v Čunove.V Troji Slováci bojujú o nomináciu na budúcoročnú olympiádu v Tokiu. Interná kvalifikácia odštartovala minulý týždeň v nemeckom Makkleebergu a bude pokračovať na septembrových MS v Španielsku a európskom šampionáte 2020 v Londýne. V každej kategórii bojuje o účasť na OH trojica pretekárov.Ak nastane situácia, že niektorý z tria dosiahne matematicky nedostihnuteľný náskok už po troch pretekoch, nominačný boj sa uzavrie už po svetovom šampionáte. V opačnom prípade nominácia pokračuje a rozhodne sa až na ME v Londýne 2020.Za každé umiestnenie si športovec pripíše dopredu stanovený počet bodov, do konečného poradia sa zarátavajú tri najlepšie výsledky. Najvyšší bodový zisk znamená účasť pod piatimi kruhmi, druhý pozíciu náhradníka.