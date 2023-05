Podľa Klimeka v súčasnosti nie je dostatok poslancov na prijímanie zásadných konsolidačných opatrení 

Vláda by nemala poľaviť

Prvá polovica volebného obdobia

3.5.2023 (SITA.sk) - V aktuálnej situácii nie je dostatok poslancov na to, aby sa už prijímali zásadné konsolidačné opatrenia. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek Avšak stále zastáva názor, že Slovensko odovzdá budúcej vláde verejné financie vo veľmi dobrom stave.„Vláda by však nemala poľaviť v konsolidačnom úsilí,“ skonštatoval Klimek. V budúcom roku je to v rámci konsolidácie suma okolo jednej miliardy eur, na trojročnom horizonte sa táto suma blíži k štyrom miliardám eur. Ministerstvo financií má podľa Klimeka širokú paletu rôznych opatrení, ktoré sa môžu použiť na konsolidáciu. No v tejto fáze volebného obdobia nie je v politických kruhoch podľa neho dostatok hlasov, aby sa uskutočnili. Bude teda na novej vláde, ktorou cestou sa vyberie.Konsolidačné opatrenia sa podľa Klimeka robia vždy v prvej polovici volebného obdobia. Časť sa podarilo podľa neho naplniť aj súčasnej vláde.„Príkladom je dôchodková reforma, ktorá je veľmi pozitívne hodnotená,“ doplnil Klimek.