Raši: Z SaS sa stáva „Saska“ a tvári sa, ako keby tri roky nebola súčasťou vlády (video)

Zmenou názvu nič neprekryjú

Odsúhlasili plán obnovy

3.5.2023 (SITA.sk) - Zo strany Sloboda a Solidarita sa stáva „Saska" a tvári sa, ako keby takmer tri roky nebola súčasťou vládnej koalície. Na tlačovej besede to v stredu skonštatoval podpredseda strany Hlas-SD Podľa neho by strana nemala zmenou názvu a tvrdením, že „menia hru" prekrývať, že nesie zodpovednosť za aktuálny stav štátu.„Ich doterajšia hra vyústila do toho, ako sa majú podnikatelia," povedal Raši s tým, že mnoho podnikateľov, ktorých záujmy mal brániť práve SaS zbankrotovalo. „Ich hra bola doteraz o tom, kde Slovensko vo všetkých medzinárodných porovnaniach skončilo," skonštatoval Raši.Zároveň Raši kritizoval SaS aj pre výroky o stavbe národnej nemocnice v Bratislave a poskytovaní peňazí regionálnym nemocniciam.„Strana SaS bola tá, ktorá odsúhlasila plán obnovy aj s nerealizovateľnou výstavbou Rászoch," skonštatoval Raši s tým, že strana teraz hovorí o niečom inom, ako pôvodne schválila. „Sú plní výborných nápadov, ktorý ani jeden nezrealizovali, keď boli vo vláde," dodal Raši.