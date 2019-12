Podľa Lajčáka bol rok 2019 zo zahraničnopolitického hľadiska náročný

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. decembra (TASR) – Rok 2019 bol podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka zo zahraničnopolitického hľadiska náročný.zhodnotil Lajčák v rozhovore pre TASR.Pre malé krajiny, akou je Slovensko, je to podľa šéfa rezortu diplomacie zlý vývoj, pretože znamená, že pravidlá diktujú veľkí a silní. Práve to je aj jedným z dôvodov, prečo sa minister rozhodol zhostiť sa úlohy predsedníctva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Lajčák si myslí, že prostredie je nestabilné, no pokiaľ ide o Európsku úniu, voľby do Európskeho parlamentu nakoniec dopadli lepšie, ako sa očakávalo z dôvodu obáv z vysokej podpory antisystémových či populistických strán. Účasť bola najvyššia za mnoho rokov dozadu, čo podľa ministra znamená, že ľuďom na európskom projekte záleží.uzavrel šéf rezortu diplomacie.