Youtuber kritizoval príhovory kráľa Muhammada VI. a Maročanov nazval oslami

28.12.2019 (Webnoviny.sk) - Známeho marockého youtubera odsúdili na štyri roky väzenia za urážku tamojšieho kráľa. Mohameda Sekkakiho, známeho ako Moul Kaskita, zatkli začiatkom tohto mesiaca po tom, čo kritizoval príhovory kráľa Muhammada VI. a Maročanov nazval oslami. Súd v meste Settat mu okrem trestu odňatia slobody vymeral aj pokutu v hodnote zhruba 3 600 eur. Sekkaki, ktorého videá pravidelne sledujú desaťtisíce ľudí, sa plánuje proti verdiktu odvolať.Marocké úrady tiež za urážku zatkli novinára a ľudskoprávneho aktivistu Omara Rádího. Ten údajne na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v apríli urazil sudcu. Podľa jeho právnika bude muž vo väzbe až do 2. januára.Ľudskoprávne skupiny sa obávajú, že sú osobné slobody v Maroku pod čoraz väčšou hrozbou. Minulý mesiac súd poslal na rok do väzenia rappera Gnawiho, ktorý sa dostal do potýčky s políciou. Podľa jeho priaznivcov ho však stíhali za pieseň, ktorá bola kritická voči monarchii.Po protestoch počas arabskej jari v roku 2011 sa kráľ síce vzdal niektorých právomocí v prospech volenej vlády, podľa analytikov však má stále posledné slovo v najdôležitejších záležitostiach v krajine.