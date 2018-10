Podľa médií sa Čepiga podieľal na záchrane exprezidenta Janukovyča

Na archívnej snímke Viktor Janukovyč. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Moskva 2. októbra (TASR) - Plukovník ruskej vojenskej rozviedky (GRU) Anatolij Čepiga, ktorého médiá označujú za jedného z vykonávateľov pokusu o otravy dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry, dostal titul Hrdina Ruska za záchranu zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča z roku 2014.Píše sa to v článku, ktorý pripravilo novinárske centrum Dosje. Jeho autorom je Sergej Kanev, ktorý sa zapojil aj do vyšetrovania kauzy Skripaľ, vedeného investigatívnymi novinárskymi tímami Bellingcat a The Insider.V záveroch zverejnených tímom Bellingcat minulý týždeň sa uvádzalo, že Čepiga dostal v decembri 2014 najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Ruska zaBellingcat sa domnieva, že jediným regiónom, kde Rusko v tom čase "" nejakú vojenskú operáciu, bol východ Ukrajiny. Na základe toho novinári dospeli k záveru, že Čepiga sa vyznamenal práve tam.Ako uviedla agentúra Interfax, Kremeľ deklaroval, že preveril závery tímov Bellingcat a The Insider, ale v archívoch nenašli žiadne informácie o udelení titulu Hrdina Ruska osobe menom Anatolij Čepiga.Autor článku Sergej Kanev bol po jeho zverejnení nútený odcestovať z Ruska tvrdiac, že má obavy o svoju bezpečnosť.Janukovyč ušiel z Ukrajiny v noci 23. februára 2014. Útočisko našiel v Rusku.Niekoľko týždňov po jeho úteku, v marci 2014, vojaci v uniformách bez identifikačných znakov obsadili postupne prakticky všetky základne ukrajinskej armády na Krymskom polostrove. Nasledovalo kontroverzné referendum o štatúte polostrova, ktorého výsledkom bolo jeho pripojenie k subjektom Ruskej federácie. Tento krok bol povzbudením pre proruské sily na východe Ukrajiny, ktoré v apríli 2014 začali obsadzovať vládne budovy, čo viedlo k silovej reakcii Kyjeva. Ozbrojený konflikt trvá dodnes.