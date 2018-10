Vyššia úroda sa očakáva u všetkých sledovaných plodín okrem slnečnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Tohtoročná úroda by mala byť u všetkých sledovaných plodín okrem slnečnice medziročne vyššia. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v odhade k 15. septembru tohto roku.priblížili štatistici.Osiate plochy zemiakov a kukurice a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž boli vyššie ako v roku 2017, u ostatných sledovaných plodín bola výmera nižšia, a to u kukurice na zrno o 14.800 hektárov (ha), u slnečnice o 18.600 ha a u cukrovej repy technickej o 100 ha.V roku 2018 bola kukurica na zrno zasiata na výmere nižšej o 7,7 % a kukurica a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž na vyššej o 1,6 %.spresnil ŠÚ SR."Očakáva sa vyššia celková úroda vybraných plodín, okrem slnečnice, a výrazne vyššie hektárové výnosy. V porovnaní s minulým rokom budú úrody vybraných plodín vyššie, a to v prípade kukurice na zrno o 23,9 % (254.800 ton), u kukurice a jej miešanky na zeleno a siláž o 12,8 % (264.000 ton), u cukrovej repy o 9 % (111.300 ton) a u zemiakov o 16,8 % (23.300 ton)," doplnil štatistický úrad.dodali v odhade štatistici.Odhad úrody, kukurice na zrno, zemiakov, kukurice na zeleno, slnečnice a cukrovej repy technickej, sa k 15. septembru 2018 zisťoval výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami sa dopočítala úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.