Podľa MPSVR má minimálna mzda rásť aj pre pozitívny vývoj ekonomiky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - Ministerstvo práce navrhuje v budúcom roku zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur na 520 eur. Podľa rezortu pod vedením Jána Richtera (Smer-SD) to prispeje k rastu životnej úrovne ľudí, a taktiež chce vláda docieliť, aby bolo výhodnejšie pracovať, ako poberať sociálne dávky.Rezort práce už zaslal návrh na zvýšenie minimálneho zárobku sociálnym partnerom.uviedol pre TASR riaditeľ tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michal Stuška.Zvyšovanie minimálnej mzdy podľa rezortu prispieva aj k ekonomickému rastu krajiny.doplnil Stuška. Podľa ministerstva to znamená, že ak budú ľudia zarábať viac, stúpne napr. dopyt po miestnych službách a tovaroch, čo významne stabilizuje zamestnanosť.tvrdí Stuška.Návrhom rezortu práce sa bude 20. augusta zaoberať tripartita. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa totiž ani tento rok na výške minimálnej mzdy nedohodli. Naopak, zamestnávatelia volajú po ustanovení vzorca, na základe ktorého by sa minimálna mzda každoročne zvyšovala, odborári idú však tlačiť ešte na výraznejšie zvýšenie.