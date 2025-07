Podľa nemeckého kancelára EÚ potrebuje s Američanmi rýchlu a jednoduchú dohodu o clách

3.7.2025 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyzval Európsku úniu, aby so Spojenými štátmi dosiahla „rýchlu a jednoduchú“ dohodu o clách. „Je lepšie dosiahnuť rýchle a jednoduché riešenie ako zdĺhavé a komplikované, ktoré zostane v štádiu rokovaní celé mesiace,“ povedal Merz v Berlíne.Kancelár dodal, že súčasné rokovania „nie sú o detailnej obchodnej dohode“, ale o „rýchlom riešení colného sporu“. Rýchla dohoda je podľa neho potrebná najmä pre kľúčové odvetvia Nemecka, a to „chemický, farmaceutický, strojársky, hlinikársky, oceliarsky, automobilový priemysel“.Európska únia má čas do stredy budúceho týždňa. Ak sa nedosiahne žiadna dohoda, Spojené štáty uviedli, že na Úniu uvalia clo na úrovni ďalších 20 percent okrem základnej sadzby desať percent.