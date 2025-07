LION CAR je Autopredajca roka 2024 v Banskobystrickom kraji! Ako sa z malej firmy stal regionálny líder?

Čo je anketa Autopredajca roka a prečo na nej záleží?

Ako sa zrodil úspech LION CAR?

Zákazník na prvom mieste

Ocenenie, ktoré zaväzuje

Kam smeruje LION CAR ďalej?

3.7.2025 (SITA.sk) -Kto by si pomyslel, že showroom s jednou značkou na začiatku tisícročia sa raz stane špičkou v celom kraji? Spoločnosť LION CAR to dokázala! Z malej firmy vyrástol silný a dôveryhodný partner, čo ocenili hlasujúci v prestížnej ankete. Autopredajca roka 2024. Práve táto spoločnosť si totiž odniesla ocenenie absolútneho víťaza v Banskobystrickom kraji!Anketa Autopredajca roka je jedinečný projekt, ktorý mapuje kvalitu, dôveryhodnosť a spokojnosť zákazníkov naprieč celým Slovenskom. O výsledkoch nerozhodujú len čísla predaja, ale aj hlasy spokojných motoristov. Víťazi v jednotlivých krajoch tak reprezentujú nielen obchodný úspech, ale aj vysokú mieru zákazníckej lojality, kvality služieb a profesionálneho prístupu.A presne tým LION CAR v banskobystrickom kraji vyniká.Všetko sa začalo v roku 2002, keď spoločnosť otvorila svoj prvý showroom značky Peugeot. O rok neskôr pribudol aj servis, a LION CAR začal pomaly, ale isto rásť. Pribúdali nové služby, autoumyváreň, neskôr značka Nissan, a v roku 2008 aj jedna z najmodernejších autolakovní na Slovensku.Spoločnosť sa postupne prepracovala k pozícii multibrandového predajcu. Rok 2013 znamenal vstup do sveta Citroënu a rozšírenie o výkup a predaj jazdených vozidiel. O päť rokov neskôr, vo februári 2018, nasledoval ďalší veľký krok – spoločnosť vstúpila do prémiového segmentu otvorením showroomu a servisu BMW. Zároveň rozšírila ponuku o prémiové jazdené vozidlá tejto značky, čím oslovila aj náročnejších motoristov.V januári 2023 pribudol do portfólia autorizovaný servis značky MINI, a spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie aj o americké značky Dodge a RAM a neskôr aj japonské pick-upy ISUZU.A to všetko pod jednou strechou, s dôrazom na komplexnú starostlivosť o klienta."My nepredávame len autá. My riešime mobilitu, komfort a starostlivosť v jednom," zaznieva často od tímu LION CAR. A zákazníci to cítia. Či si vyberiete nové alebo jazdené vozidlo, či potrebujete servis, požičovňu, autoumyváreň alebo chutný obed a kávu v reštaurácii LIMONE priamo v areáli – všetko je nastavené tak, aby ste sa cítili ako doma.Aj preto si spoločnosť dlhodobo drží verných klientov nielen z Banskej Bystrice, ale z celého Slovenska.Získané prvenstvo v Banskobystrickom kraji v súťaži Autopredajca roka 2024 LION CAR vníma ako záväzok. Víťazstvo je tiež potvrdením toho, že aj po viac ako 20 rokoch na trhu dokáže firma stále rásť, inovovať a ponúkať služby na úrovni."Toto ocenenie vnímame ako uznanie našej každodennej práce a zároveň záväzok – byť ešte lepší," hovorí obchodný riaditeľ Tomáš Magera.Spoločnosť má jasné plány – pokračovať v rozširovaní služieb, portfólia značiek, vylepšovať zákaznícky servis a prinášať stále nové možnosti pre motoristov. Nejde len o predaj áut. Ide o budovanie dôvery, dlhodobých vzťahov a komfortu na každej úrovni.Víťazstvo v ankete Autopredajca roka 2024 v Banskobystrickom kraji je výsledkom dlhoročného úsilia, kvality a tímu, ktorý svoju prácu robí srdcom. Ak hľadáte partnera v oblasti automobilov, ktorý vás nesklame, odpoveď je jasná –Viac o spoločnosti a aktuálnej ponuke vozidiel nájdete na: www.lioncar.sk Informačný servis