Podľa OĽaNO by mal vzrásť daňový bonus aj na staršie deti ako 6 rokov

Na archívnej snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO je presvedčené, že výdavky na školákov a študentov sú vyššie ako na malé deti, navrhuje preto rozšíriť zvýšenie daňového bonusu aj na deti staršie ako šesť rokov.Podľa hnutia si vládna koalícia konečne všimla ťažkú finančnú situáciu zamestnaných rodičov s deťmi. Návrh Mosta-Híd na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do šiestich rokov je však nespravodlivý.uviedla v stanovisku pre médiá poslankyňa OĽaNO Anna Verešová.Hnutie preto v parlamente načrtne zrušenie navrhovanej vekovej hranice.myslí si Verešová.Podporiť mladé rodiny by však mohol aj rastúci daňový bonus na druhé a ďalšie dieťa. Ten by podľa OĽaNO rodinám s pracujúcimi rodičmi znížil dane, a tým im finančne pomohol, pričom by tiež prispel k zlepšeniu hrozivej demografickej situácie Slovenska. Dvojnásobnú výšku daňového bonusu a zároveň aj jeho znásobenie pri raste počtu detí zaviedli v susedných krajinách a tiež vo viacerých krajinách Európskej únie.vysvetľuje Verešová.Rodiny si u nás podľa nej môžu dovoliť o jedno dieťa menej, ako by chceli, a priemerná plodnosť na jednu ženu sa pohybuje pod kritickou hranicou 1,5 dieťaťa.dodala Verešová.