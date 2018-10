INEKO: Oprava a údržba ciest I. triedy je v rozpočte nedofinancovaná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 12. októbra (TASR) - Nedofinancovanie základnej údržby a opráv štátnych ciest prvej triedy a tiež nezahrnuté desiatky miliónov eur reálne potrebných na vlaky zadarmo. To sú podľa analytika Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Jána Kovalčíka dva najzásadnejšie problémy v návrhu rozpočtu na budúci rok pre rezort dopravy.Údržba a opravy ciest prvej triedy sú podľa jeho slov trestuhodne nedofinancované a aj na budúci rok sa na tento účel rozpočtuje v zákone roka40 miliónov eur. Tie podľa Kovalčíka ani zďaleka nepostačujú na primeranú údržbu vyše 3000 kilometrov ciest prvej triedy.opísal Kovalčík na piatkovom stretnutí s novinármi.Nedostatočné financovanie základnej údržby a opráv ciest prvej triedy je na Slovensku podľa jeho slov dlhodobým problémom. Keďže neboli včas opravované, viac ako 1300 kilometrov z nich, teda vyše 40 %, sa dostalo do nevyhovujúceho až havarijného stavu. Na opravu takto zničených ciest už budú podľa analytika potrebné stovky miliónov eur.Ešte podstatne vážnejším problémom však podľa Kovalčíka je stále horší stav mostov na cestách prvej triedy.vyčíslil analytik INEKO.Z mostov sa tak podľa jeho slov stala časovaná bomba. Pokiaľ vláda veľmi rýchlo nezmení prístup a nezačne seriózne udržiavať existujúcu dopravnú infraštruktúru, tak budú pribúdať prípady vynútených uzáver ciest pre havarijný stav mostov.avizoval Kovalčík.Opravovanie mostov na cestách prvej triedy z eurofondových peňazí nie je pritom podľa analytika riešením. Ministerstvo by malo podľa neho vysvetliť, koľko mostov a koľko kilometrov zanedbaných ciest je reálne možné rekonštruovať a modernizovať za peniaze z eurofondov.zdôraznil Kovalčík.Ďalším problémom návrhu rozpočtu je podľa neho financovanie vlakov zadarmo. Už v prvom roku ich prevádzky sa podľa Kovalčíka ukázalo, že Železničná spoločnosť Slovensko potrebovala na ne doplatiť k avizovaným 13 miliónom eur ďalších približne 15 miliónov eur. V ďalších rokoch tieto náklady rástli, rozpočet však podľa analytika stále počíta iba s pôvodnými 13 miliónmi eur.vysvetlil. Vláda by sa podľa neho nemala tváriť, že toto sú náklady, ktoré sa ukážu a vyplatia až dodatočne.