Podľa Orbána Trump prestane Ukrajine poskytovať podporu a Kyjev svoj boj už prehral

8.11.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je najväčším európskym fanúšikom Donalda Trumpa, predpovedá, že nová americká administratíva prestane Ukrajine poskytovať podporu. Orbánove vyjadrenia sú signálom, že nedávne zvolenie Trumpa za prezidenta USA by mohlo v otázke ruskej vojny na Ukrajine vraziť medzi lídrov Európskej únie klin.V maďarskej metropole v piatok prebieha druhý deň samitu Európskeho politického spoločenstva. Vojna na Ukrajine bude jedným z hlavných bodov programu stretnutia 27 lídrov EÚ, z ktorých väčšina sa domnieva, že pokračovanie dodávok zbraní a finančnej pomoci Ukrajine je kľúčovým prvkom pre bezpečnosť kontinentu.Vo vyjadrení pre štátny rozhlas pred piatkovým rokovaním Orbán, ktorý je blízky Trumpovi aj ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi, zopakoval svoj dlhodobý názor, že by sa malo vyhlásiť okamžité prímerie, a naznačil, že Ukrajina svoj boj už prehrala.Maďarský líder sa už dlhodobo usiluje podkopať podporu EÚ pre Kyjev. Pravidelne blokuje, zdržuje alebo oslabuje úsilie bloku o poskytnutie zbraní a finančných prostriedkov Kyjevu aj snahu o sankcie voči Rusku.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý na samit do Budapešti pricestoval v piatok, však odmietol obavy, že nová americká administratíva povedie Európu k zmene kurzu. „Aj keď sa v USA stane čokoľvek, my máme svoje záujmy, máme svoje hodnoty,“ povedal Borrell.