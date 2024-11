Slovensko bude hostiť Globálne vzdelávacie fórum OECD, Pellegrini naň už pozval generálneho tajomníka OSN (video+foto)

Témou bude umelá inteligencia

8.11.2024 (SITA.sk) - Po Tokiu bude budúci rok hostiť Globálne fórum OECD o budúcnosti vzdelávania Bratislava. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini , ktorý je na pracovnej ceste v Paríži. Stretol sa tu s predstaviteľmi Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a zúčastnil sa aj na zasadnutí Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ako prezident spresnil, Bratislava bude hostiť globálne vzdelávacie fórum, na ktorom sa bude hovoriť o výzvach v oblasti vzdelávania či umelej inteligencie a jej vplyvu na oblasť vzdelávania. Slovensko chce na tento trojdňový veľký samit pozvať aj vysokých predstaviteľov iných organizácii. Pellegrini už osobne pozval generálneho tajomníka Organizácie spojených národov "Pôjde o naozaj veľmi dôležité podujatie, na ktorom sa stretnú špičky v oblasti vzdelávania. Minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) chce do Bratislavy zavolať aj predstaviteľov najväčších technologických gigantov, ktorých sa digitálne technológie týkajú," dodal Pellegrini, podľa ktorého toto podujatie vráti Slovensko na najvyššiu úroveň odborných a prestížnych podujatí."Som veľmi rád, že môžem potvrdiť, že Slovensko bude hostiť svetové vzdelávacie fórum," uviedol minister školstva . Ako priblížil, témou bude umelá inteligencia, pričom OECD je lídrom v oblasti definovania rámcov toho, ktorým smerom by sa umelá inteligencia mala rozvíjať."Diskutovať sa bude o tom, ako môže vyzerať budúcnosť v oblasti umelej inteligencie, ktorá môže pomôcť predovšetkým v oblasti vzdelávania, znížiť rozdiely, ktoré sú medzi chudobnými krajinami, a tiež ako môže pomôcť s problémami, ktoré máme vo vzdelávaní, napríklad v oblasti inklúzie či duševného zdravia," doplnil Drucker.Slovensko podľa neho môže z takejto konferencie benefitovať, pretože je to niečo, čo tu za dekády vzdelávacích fór nebolo. Ako Drucker ďalej vyzdvihol, spolupráca s OECD sa zintenzívnila a Slovensko s organizáciou spolupracuje na viacerých projektoch."Okrem iného, aj to, že sme zakázali mobilné telefóny na základných školách, vzišlo práve zo spolupráce s OECD, a to na základe údajov, ktoré sme s nimi vymieňali," doplnil minister s tým, že spolupráca sa deje aj v oblasti odborného vzdelávania na stredných školách, zmeny kurikula na základných školách a tiež v oblasti vysokého školstva.Prezident predstaviteľov IEA informoval aj o pilotnom projekte, ktorý sa chystá na Slovensku. Ide o výskumný projekt, ktorého cieľom bude schopnosť viacnásobne využiť jadrový odpad. Pellegrini informoval, že výskumný projekt sa už začal kreovať."S riaditeľom IEA Fatihom Birolom sme sa zhodli na tom, že v rámci dnešnej elektrickej doby a prechodu mnohých technológií práve na elektrickú energiu je jedným z hlavných riešení garancie energetickej bezpečnosti EÚ a garancie stabilných dodávok práve výroba energie z jadra," informoval prezident a zdôraznil, že Slovensko tak ide v tomto prípade absolútne správnym smerom."Je správne, že budeme dobudovávať jeden jadrový blok, budeme stavať ďalšie dva nové a ideme plne v súlade s tým, ako rozmýšľa aj IEA. Slovensko sa môže stať svetovým lídrom, pretože dnes sme už len máličko za Francúzskom. Ak sa nám podarí tieto dva veľké projekty podarí dokončiť včas, tak môžeme dokonca Francúzsko predbehnúť a Slovensko bude prvou krajinou na svete, ktorá najväčší podiel svojej elektrickej energie vyrába z jadra," uviedol prezident a pokračoval, že je dôležité, aby Slovensko robilo všetko preto, aby na svojom území začalo vyvíjať a skúmať možnosti viacnásobného použitia už použitého jadrového paliva."Aby sme vyhorené jadrové tyče, ktoré v sebe obsahujú obrovské množstvo energie, ktoré za normálnych okolností už nevyužívame, mohli aj 30-krát znovu oživiť a použiť v našich reaktoroch. Tým by sa Slovensko stalo na desaťročia nezávislé od akýchkoľvek dodávok jadrového paliva," uzavrel Pellegrini.