Podľa právnej analýzy transformácia SAV sa už uskutočnila

Na snímke predseda Slovenskej Akadémie Vied Pavol Šajgalík počas tlačovej konferencie na tému "Proces transformácie sa dá dokončiť iba v súlade so zákonom", 20. júla 2018 v Bratislave.

Bratislava 20. júla (TASR) - Transformácia ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) sa už uskutočnila. Potvrdenie zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR len deklaruje stav, ktorý nastal 1. júla. Vyplýva to z analýzy advokátskej kancelárie, ktorú si SAV nechala vypracovať. Šéf akadémie Pavol Šajgalík tiež avizoval, že sa SAV obráti na prokuratúru, aby rezort školstva vyzvala na konanie.povedal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie TaylorWessing, ktorá je autorom analýzy. Podľa jej názoru malo tiež ministerstvo VVI zapísať do registra k 1. júlu. Leontiev upozornil, že zákon pre transformáciu nevyžadoval žiadnu podmienku okrem plynutia času. Rovnako práva a povinnosti prechádzajú na VVI od 1. júla splnením povinnosti a nie sú viazané na procesný úkon MŠVVŠ.Podľa názoru právnikov SAV predložila dokumenty včas, aj ak boli predložené po 31. máji.podotkol Leontiev. To podľa SAV splnila. Teraz podľa neho plynie 30-dňová lehota rezortu školstva, aby tieto dokumenty skontrolovalo (nie obsahovo, ale formálne) a potvrdenie vydalo.Dodal, že ak by k tomu nedošlo, išlo by o stav nečinnosti verejného orgánu a SAV má právo podať podnet na prokuratúru, aby to preskúmala.konštatoval právnik.Ministerstvo argumentovalo nesplnenie povinnosti napríklad nepredložením vnútorných predpisov VVI.uviedol Leontiev. Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca, aj keď podľa právnikov má na to čas do konca roka.