Rezort školstva reaguje na vyhlásenia SAV: Tvrdí, že nedodala predpisy

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo školstva poskytuje všetku súčinnosť, avšak nemôže tolerovať porušovanie zákona. Podľa toho môže byť na verejné výskumné inštitúcie (VVI) prevedený majetok, pracovnoprávne vzťahy a peňažné prostriedky až po založení vnútorných predpisov do zbierky listín. Slovenská akadémia vied (SAV) ich však ešte nepredložila. V reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu SAV to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.napísali z ministerstva.Podľa právnej analýzy, ktorú si SAV nechala vypracovať, stačí vnútorné predpisy založiť do konca roka.uviedol Andrej Leontiev z Taylor Wessing. Šéf akadémie Pavol Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca. Právna analýza tiež konštatovala, že transformácia ústavov SAV na VVI už prebehla a potvrdenie ministerstva má len deklaratórny charakter.