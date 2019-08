Podľa rakúskej centrálnej banky sa rast môže spomaliť pod 1,5 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alpbach 30. augusta (TASR) - Nepriaznivý vývoj svetového hospodárstva môže zhoršiť rast ekonomiky Rakúska v budúcom roku a je možné, že tempo rastu nedosiahne ani 1,5 %, očakávaného tento rok. Uviedla to rakúska centrálna banka.Banka v najnovšej prognóze ponechala v prípade tohto roka v platnosti pôvodný (júnový) odhad rastu ekonomiky, teda na úrovni 1,5 %, na budúci rok však novú prognózu nezverejnila. V júnovom odhade ešte uviedla, že v budúcom roku očakáva mierne zrýchlenie rastu na 1,6 %.povedal odchádzajúci guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny na tlačovej konferencii v tirolskej obci Alpbach. Ako dodal, jedným z rizík je, že problémy nemeckého automobilového sektora by sa mohli rozšíriť do ďalších krajín a zasiahnuť aj rakúskych dodávateľov.V tejto súvislosti Nowotny uviedol, že predpokladá revíziu prognózy na rok 2020 smerom nadol.dodal. Ďalšie prognózy však už bude banka oznamovať pod vedením nového guvernéra Roberta Holzmanna, ktorý vedenie rakúskej centrálnej banky preberá od nedele 1. septembra.