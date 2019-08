P. Gajdoš poďakoval vojakom za prehliadku k SNP

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) je hrdý na vojakov a vojačky, ktorí sa podieľali na slávnostnej vojenskej prehliadke v Banskej Bystrici pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii spoločne s náčelníkom Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom.Prehliadka bola poďakovaním bojovníkom SNP, ale aj spôsobom, ako zvýšiť dôveryhodnosť armády v očiach občanov, priblížil Gajdoš.povedal na adresu zúčastnených vojakov. Pripomenul tiež množstvo úsilia, ktoré museli vynaložiť. Podľa Zmeka posilnili vojaci nielen dôveru ľudí, ale aj vzájomnú súdržnosť.Prehliadka podľa Gajdoša ukázala, ako ďaleko armáda pokročila s modernizáciou i vystrojovaním vojakov, ktoré býva často kritizované. Poznamenal, že neevidujú žiadne hlásenia o poškodení cestnej infraštruktúry.Podľa Zmeka začali s prípravou prehliadky v januári, čo zhodnotil ako "" čas na realizáciu. Vyše 200-stranový plán podpísali na začiatku júna. Informoval, že na prehliadke sa zúčastnilo 1915 profesionálnych vojakov so 196 kusmi techniky a 15 kusmi leteckej techniky. Jedno pásové vozidlo vypadlo, príčinou bola podľa Zmeka banálna porucha, ku ktorej došlo tesne pred podujatím.Organizovať prehliadku každý rok by Zmeko neodporúčal. "skonštatoval.Zriadenú infolinku podľa ministra občania využívali hlavne na informácie o dopravných obmedzeniach počas prehliadky.