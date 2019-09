Podľa SaS je úprava financovania cirkví kampaňou, Laššáková nesúhlasí

Ľubica Laššáková, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 10. septembra (TASR) - Novela zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností je predvolebný pokus zapáčiť sa cirkvám zvýšenými dotáciami. V diskusii k novele to v pléne v utorok vyhlásila poslankyňa parlamentu Renáta Kaščáková (SaS). Podľa novely má financovanie cirkví postupne zohľadňovať počet veriacich. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) s Kaščákovou nesúhlasí, vyhlásila, že návrh sa pripravoval takmer rok.skonštatovala poslankyňa.Podľa Kaščákovej sa novelou vylepšuje vzťah cirkví a štátu. Avšak nie je spravodlivá voči všetkým občanom.uviedla poslankyňa. Oveľa transparentnejšie by podľa nej bolo platiť cirkvi napríklad prostredníctvom asignačnej dane. Doplnila, že cieľom SaS je úplná odluka cirkvi od štátu.Podľa poslanca Antona Hrnka (SNS) sa strana SaS chce zaliečať voličom, ktorí nenávidia cirkvi. Nezaradený poslanec Martin Poliačik v diskusii pripomenul, že návrh novely posilňuje závislosť registrovaných cirkví od štátu.Ministerka kultúry reagovala, že všetko, čo sa urobilo doteraz na ministerstve pod jej gesciou, by sa muselo brať ako jej populistický krok.vyhlásila s tým, že tento návrh zákona sa precizoval takmer rok.