Podľa šéfa diplomacie nie je účasť Maroša Žilinku na oslavách ruskej prokuratúry v poriadku

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) si myslí, že účasť generálneho prokurátora Maroša Žilinku na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve nie je v poriadku. Zdôraznil, že šéfom ruskej prokuratúry je Igor Krasnov, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie. Korčok to uviedol v relácii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres.„Už vôbec to nie je v poriadku v situácii, keď je to inštitúcia štátu, voči ktorému máme zásadné výhrady vo veci bezpečnostnej zahraničnej politiky. V situácii, keď je tu obrovské napätie na ukrajinsko-ruskej hranici, keď sa tu otvorene hovorí o vojenskej intervencii,“ pokračoval Korčok s tým, že generálnemu prokurátorovi nikto nezakazuje cestovať. Podľa šéfa slovenskej diplomacie sa však mal Žilinka v tejto súvislosti poradiť s ministerstvom zahraničných vecí.Ivan Korčok sa zároveň zamýšľal, aký typ spolupráce chce mať Generálna prokuratúra Slovenskej republiky s prokuratúrou Ruskej federácie. „Ako to pomáha činnosti generálnej prokuratúry?,“ pýtal sa minister.