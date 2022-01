Prijatie obrannej dohody s USA vníma Heger ako zodpovedný krok, nevyhnutné je nepodliehať konšpiráciám

Hovorenie jedným hlasom

Posilnené partnerstvo a spolupráca

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prijatie dohody v oblasti obrany so Spojenými štátmi americkými (USA) je podľa premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) zodpovedným krokom smerom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky i slovenskej obranyschopnosti.Napísal to vo svojom profile na sociálnej sieti po spoločnom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina). Diskutovať mali o viacerých aktuálnych vnútropolitických témach vrátane zmluvy o obrannej spolupráci s USA.Heger dodal, že na tieto pracovné raňajky išiel s jasným cieľom, a to otvorene podporiť podpis obrannej dohody s USA.„V týchto časoch je dôležité, aby demokratické sily v tejto krajine hovorili jedným hlasom. Hlasom rozumu, zodpovednosti a odvahy. Je nevyhnutné nepodliehať konšpiračným prúdom. Konšpirácie ohrozujú našu bezpečnosť a nakazia nás myslením, ktoré nám zabráni rozoznať pravdu od lží,“ uviedol Heger s tým, že musia mať politickú odvahu postaviť sa za správnu vec.Predseda vlády zároveň konštatoval, že si ctí záväzky Slovenska voči Organizácii severoatlantickej zmluvy (NATO) a je si vedomý zodpovednosti za bezpečnosť Slovenska aj celej Európy. Na záver poznamenal, že Slovensko sa musí správať ako spojenec, inak zostane bez spojencov.Vláda na rokovaní 12. januára podporila s pripomienkami návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA. Zmluva vytvára právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu medzi oboma krajinami.Upravuje tiež podmienky prítomnosti príslušníkov amerických ozbrojených síl na Slovensku a štandardizuje spoluprácu medzi ozbrojenými silami Slovenska a USA. Podobnú dohodu o obrannej spolupráci má podpísanú 23 z 30 členských krajín NATO. Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018. V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana (SNS).