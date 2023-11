Podľa Watzkeho sa proti šampionátu v Saudskej Arábii nedá nič robiť

Majstrovstvá sveta vo futbale budú v roku 2034 v Saudskej Arábii a nedá sa to nijako zastaviť. Vyhlásil to v rozhovore pre Sky TV popredný nemecký funkcionár Hans-Joachim Watzke, ktorý je výkonným riaditeľom Borussie Dortmund a zároveň i viceprezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB).



Saudská Arábia sa do utorkovej uzávierky prihlásila ako jediný kandidát na organizovanie podujatia. Austrália pôvodne prejavila záujem, no napokon prihlášku nepodala. "Rozumiem, že mnohí ľudia nie sú šťastní. Treba sa však férovo opýtať, čo môže FIFA urobiť, keď je iba jediný kandidát? Po pravde, nezaznamenal som, že by momentálne túžila nejaká krajina zorganizovať šampionát tak intenzívne, ako sme to chceli my v roku 2006," povedal Watzke.