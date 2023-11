Úradujúca olympijská šampiónka v tenise Bencicová prerušila kariéru, očakáva príchod potomka (foto)

Partner je jej súčasný kouč





















Zobraziť tento príspevok na Instagrame

































Príspevok, ktorý zdieľa Belinda Bencic (@belindabencic)





Medaily z Japonska obhajovať nebude

3.11.2023 (SITA.sk) - Úradujúcu olympijskú šampiónku v tenise Belindu Bencicovú čaká minimálne dočasná pauza od súťažného športu. Dvadsaťšesťročnú Švajčiarku so slovenskými koreňmi totiž čakajú milé - mamičkovské povinnosti.Nového člena do rodiny čaká Bencicová spolu s partnerom Martinom Hromkovičom - štyridsaťjedenročným niekdajším futbalistom a jej súčasným kondičným koučom.„Čoskoro čakáme príchod nášho malého zázraku! Nemôžeme sa dočkať stretnutia s tebou," napísala Bencicová na instagrame. Nešpecifikovala, kedy očakáva prírastok ani plány o prípadnom návrate do profitenisu.Belinda Bencicová v tejto sezóne získala dva singlové tituly na turnajoch v austrálskom Adelaide a v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Na okruhu chýba od turnaja v americkom San Diegu, ktorý sa konal v polovici septembra. V rebríčku WTA jej aktuálne patrí 14. priečka.Švajčiarka na OH v Tokiu v lete 2021 získala dve medaily - zlatú v dvojhre a striebornú vo štvorhre. V lete 2024 sa olympijský tenisový turnaj na parížskych dvorcoch začne 27. júla a je zrejmé, že Bencicová nebude obhajovať medaily z Japonska.