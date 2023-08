Podľahli Lukáš Adamec a Lolokar Barbie trendu? Ikonická bábika si strihla hlavnú postavu v ich videoklipe

Silný basový groove a chytľavý refrén

21.8.2023 (SITA.sk) - Populárny spevák Lukáš Adamec zverejnil videoklip k piesni Disco (s)hit, ktorý vytvoril producent Peter Šafránek a.k.a. Lolokar. Bizarný vzťahový príbeh zobrazil Košičan pomocou bábik Barbie a Kena, ktoré si požičal od svojich dcér. O tom, že čerstvo zverejnené video nemá s aktuálnym Barbie trendom (okrem načasovania) nič spoločné, svedčí dejová linka, ktorá by sa ikonickej bábike nesnívala ani v tých najdivokejších snoch.Pesnička Disco (s)hit vznikla už pred nejakým časom a to začiatkom prvého lockdownu, v marci 2020. „V atmosfére všeobecného strachu a neistoty som zrazu dostal chuť napísať veselú disco-popovú pesničku. Silný basový groove, chytľavý refrén, text pracujúci s klasickým popovým klišé rozchodu milencov,“ spomína producent Peter Šafránek na zrod piesne.„Demonahrávku som vtedy poslal spoluhráčovi zo skupiny Cha Bud! Matejovi Lazárovi, ktorý ju následne posunul Lukášovi, keďže je zároveň členom jeho kapely. Ten zareagoval nadšene a nahral prvú verziu spevu. Disco (s)hit sme chvíľu s Matejom a.k.a. Darebákom produkovali, ale potom išla na dlhší čas k ľadu. Dokončil som ju s podporou Fondu na podporu umenia až teraz, ako autorský výstup, v ktorom prezentujem svoju hudbu, text, hudobnú a video produkciu,“ vysvetľuje hudobník. Mix a mastering nahrávky prebiehal v štúdiu Musicology v réžii Pavla Jeňa.„Peťo a ja máme dlhoročných spoločných známych, kamarátov aj kolegov. Ja rešpektujem jeho hudobnú produkciu a stále som rád, ak s niekým, koho dlhšie poznám a je v 'brandži', môžem spolupracovať na hudobnom prieniku oboch strán. A táto vec sa mi páči. Núti ma hýbať sa a nejde z hlavy“ teší sa spolupráci Lukáš Adamec, ktorý pesničku naspieval.Pieseň sa dočkala i vizuálnej podoby a to prostredníctvom autorského videoklipu, ktorý by na prvý pohľad mohol ukazovať, že naskakuje na celosvetový boom spôsobený aktuálnym filmovým hitom.„V skutočnosti však nadväzuje na barbie estetiku môjho staršieho singla 'Radek’saffair' z roku 2020. Produkcia v tradičnom DIY duchu projektu Lolokar prebiehala doma v byte na Tomášikovej ulici v Košiciach. Bohatým castingom, spoločne s kostýmovou a technickou zložkou, prispeli moje dve malé dcéry," predstavuje Lolokar svoj skvelý produkčný tím.Klip vizualizuje pesničku v sérii dynamických strihov do absurdného príbehu, ktorý predstavuje množstvo precízne komponovaných záberov. „Možnosti výpravy, produkcie a celkovo bezproblémová práca s barbie hercami priniesli množstvo produktívnych natáčacích dní strávených s deťmi pri ich obľúbenej činnosti. Lukáš si v klipe strihol cameo obľúbeného speváka hlavnej postavy,“ približuje Šafránek, ako sa mu podarilo do nehraného videa zakomponovať i samotného LukášaA čo na nevšedný videoklip hovorí samotný spevák? „Budem úprimný. Nečakal som klip s barbie-nami :), respektíve, potreboval som dozrieť k presvedčeniu, že ten klip je k tomu songu vlastne super,“ priznáva Lukáš Adamec. Video prvýkrát vzhliadol už pred rokom.„Toho času som ho pozastavil, lebo som mal na pláne iné aktivity, vydával iné piesne a nechcel som, aby sme urobili niečo len tak narýchlo, keďže som tomu nevedel venovať plnú pozornosť. Plus je haluz celá Barbie mánia, do ktorej Peťov klip nejak prirodzene zapadá :), môžeme to nazvať aj znamením. Z mojej strany to znamením isto bolo,“ vysvetľuje načasovanie zverejnenia piesne.Zrod skladby Disco (s)hit stál na začiatku obnovenia sólového projektu Petra Šafránka- Lolokar. Nasledujúce tri roky umelcovi priniesli spoluprácu s Džumelcom, tanečné remixy Deža Ursínyho, Petra Lipu či vlastné autorské skladby, ktoré sa udomácnili vo vysielaní Rádia FM.„Spolupráca s Lukášom Adamcom predstavuje ďalší odtieň žánrovej variability mojej hudby. Aktuálne však spoločne s Matejom Lazárom finišujeme s nahrávaním druhej štúdiovej nahrávky košickej fusion-jazzovej kapely Cha Bud! Zároveň sa venujem príprave debutového albumu projektu Lolokar, ktorý prinesie nové autorské skladby a určite aj ďalšie nečakané spolupráce s rôznymi interpretmi,“ predstavuje šikovný producent svoje najbližšie plány.A čo čaká Lukáša Adamca, ktorý Disco (s)hit-u prepožičal svoj hlas? „Chystám klip k singlu Vrav si čo chceš, ktorý svetlo sveta uzrie už čoskoro. Samozrejme, koncertujem a ďalej nahrávam nové skladby, ktoré budú na novom albume a na ktorých finálnu podobu sa nesmierne teším,“ vyznáva sa spevák na záver.