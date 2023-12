Podmaníková dosiahla na ME na 50 m prsia čas 29,91 a je vo finále

Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková postúpila do finále na trati 50 m prsia na ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni. V semifinále dosiahla čas 29,91 s a medzi najlepšiu osmičku sa prepracovala zo 7. pozície.



Podmaníková štartovala v prvom semifinále a obsadila v ňom 4. priečku. Ako prvá dohmatla Estónka Eneli Jefimovová vo vyrovnanom rekorde šampionátu 29,10 s. V druhom semifinále však Talianka Benedetta Pilatová zaplávala ešte lepší čas 28,98 a stala sa novou rekordmankou podujatia. Podmaníková postúpila do finále na všetkých troch individuálnych tratiach.



Zvyšná trojica Slovákov zostala pred bránami finále. Matej Duša dosiahol na stovke voľným spôsobom 13. najrýchlejší čas 47,68 s. Na polohovkovej stovke patrilo Adamovi Halasovi taktiež konečné 13. miesto za 54,55. Lilian Slušná obsadila celkovo 15. miesto na 50 m motýlik výkonom 26,15.

ME v krátkom bazéne v rumunskom Otopeni - finále:

Ženy

100 m znak: 1. Kira Toussaintová (Hol.) 55,88 s, 2. Medi Eira Harrisová (V. Brit.) 56,81, 3. Mary-Ambre Moluhová (Fr.) 57,10

100 m mot.: 1. Louise Hanssonová (Švéd.) 55,37 s, 2. Angelina Köhlerová (Nem.) 55,50, 3. Anna Ntuntunakiová (Gréc.) 55,98

200 m pol.: 1. Abbie Woodová (V. Brit.) 2:05,58 min, 2. Charlotte Bonnetová (Fr.) 2:06,58, 3. Lena Kreundlová (Rak.) 2:06,89

Muži

50 m mot.: 1. Noe Ponti (Švajč.) 21,79 s, 2. Szebasztián Szabó (Hol.) 21,96, 3. Maxime Grousset (Fr.) 22,06

200 m v. sp.: 1. Matthew Richards (V. Brit.) 1:41,01 min, 2. James Guy (V. Brit.) 1:41,12, 3. Danas Rapšys (Lit.) 1:41,15

200 m prsia: 1. Caspar Corbeau (Hol.) 2:02,41 min, 2. Anton Sveinn McKee (Island) 2:02,74; 3. Arno Kamminga (Hol.) 2:03,32

Semifinále:

Ženy

50 prsia: 1. Eneli Jefimovová (Est.) 29,10 s,... 4. Andrea PODMANÍKOVÁ (SR) 29,91

Muži

100 m v. sp. - I. 1. Elias Persson (Švéd.) 48,04,... 7. Matej DUŠA (SR) 47,68

100 m pol. pr. - I.: 1. Joe Litchfield (V. Brit.) 52,16 s,... 7. Adam HALAS (SR) 54,55