NHL: Montreal zvíťazil v Buffale. Slafkovský premenil nájazd v štvrtej sérii. (video)

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský premenil rozhodujúci samostatný nájazd a postaral sa tak o triumf Montrealu na ľade Buffala 3:2 po nájazdoch v nedeľnom zápase NHL. Obranca Martin Fehérváry asistoval pri úvodnom góle Washingtonu a pomohol k triumfu Capitals nad New Yorkom Rangers 4:0. V akcii bolo až sedem Slovákov, pre chorobu vypadol tesne pred zápasom zo zostavy Calgary Martin Pospíšil a do NHL sa vrátil z farmy Marián Studenič (Seattle).



Slafkovský premenil nájazd v štvrtej sérii, keď vydareným blafákom na bekhend prekonal Devona Leviho. V prvých troch sa na oboch stranách presadili dvaja hráči, v štvrtej však neuspel na domácej strane John-Jason Peterka a Slafkovský tak pre Montreal zariadil už siedmu výhru v sezóne po predĺžení, alebo nájazdoch. Bol to jeho druhý nájazd v kariére a prvý úspešný. Devätnásťročný krídelník nastúpil opäť v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom a odohral jeden zo svojich najlepších zápasov v sezóne. “Cítim sa sebavedomo, chcem mať čo najviac puk na hokejke a snažím sa tímu pomôcť. Hrám s najlepšími hráčmi v našom tíme, dostávam od nich skvelé prihrávky a ja chcem zasa vytvoriť dobré situácie pre nich,” povedal Slafkovský pre montrealgazzete.com. Mladý slovenský útočník strávil na ľade 18 minút a 10 sekúnd, zaznamenal jeden hit, dve strely, mínusku a prvýkrát v NHL sa pobil. V 56. minúte zhodil rukavice po konflikte s obrancom Sabres Connorom Cliftonom za čo inkasoval trest na päť minút. Clifton vyprovokoval Slafkovského zákerným manávrom, keď mu zozadu strčil hokejku medzi nohy. Slovenský útočník si okamžite s provokatérom vybavil účty a hoci najskôr mal navrch skúsenejší Clifton, ten napokon skončil na chrbe pod Slafkovským. “Keď sa mela strhla, tak som mal zatmenie a nerozmýšľal som nad ničím. Išiel som tomu napred, bola to moja prvá bitka,” dodal Slafkovský, ktorý si zo šarvátky odniesol šrám pod ľavým okom. Draftovú jednotku z roku 2022 zvykol na ľade chrániť obranca Arber Xhekaj, ale ten sa po zranení rozohráva na farme. Canadiens podržal skvelým výkonom brankár Cayden Primeau (46 zákrokov), prekonali ho len Jeff Skinner a Kyle Okposo, ktorý zaznamenal 600. bod v kariére. Montreal viedol 2:0, keď prvý gól v NHL strelil Jayden Struble a presadil sa aj Suzuki.





Fehérváry asistoval už po 43 sekundách pri presnom zásahu Sonnyho Milana a stal sa treťou hviezdou duelu. Slovenský obranca si našiel miesto na pravej strane, dostal prihrávku od Johna Carlsona, krásnym krížnym pasom "zmrazil" brankára a ponúkol Milanovi gól do prázdnej bránky. Pre slovenského obrancu to bola štvrtá asistencia v sezóne. Washington ukončil sériu troch prehier, druhé čisté konto v sezóne zaznamenal Charlie Lindgren, ktorý chytil 31 striel. Prvýkrát v kariére sa predstavil proti svojmu bratovi Ryanovi Lindgrenovi, obrancovi Rangers a chytil mu tri strely. Neúspešný návrat do Capital One Areny zažil tréner “jazdcov” Peter Laviolette, ktorý uplynulé tri sezóny viedol Washington. “Nebolo to dobré od začiatku do konca. Nebol to náš deň. Zajtra nás čaká zápas proti LA, musíme byť lepší,” povedal Laviolette pre nhl.com. Fehérváry odohral 18 minút a 18 sekúnd, okrem asistencie mal aj dva plusové body a dva hity. “Vyšiel nám úvod zápasu a celých 60 minút sme hrali, čo sme chceli. Bol to jeden z našich najlepších zápasov v sezóne. Prvé striedanie s gólovým zakončením udalo tón,” dodal tréner Capitals Spencer Carbery.



V súboji Slovákov sa tešil Šimon Nemec proti Adamovi Ružičkovi, New Jersey zvíťazilo v Calgary 4:2. V drese Flames mal nastúpiť aj útočník Martin Pospíšil, ale napokon duel vynechal pre chorobu. Devils natiahli víťaznú sériu na tri zápasy, dvoma gólmi im k tomu pomohol kapitán Nico Hischier. Jesper Bratt pridal ku gólu aj asistenciu, Vítek Vaněček zaznamenal 23 úspešných zásahov. “Snažíme sa zlepšovať a posúvať našu hru na vyššiu úroveň. V poslednom čase sa nám to darí. Podali sme komplexný výkon,” povedal Hischier. Za “plamene” sa presadili v oslabení Jegor Šarangovič, ktorý skóroval proti bývalému tímu. Do Calgary prišiel na konci júna výmenou za Tylera Toffoliho. Na 2:3 znížil Nazem Kadri, ale Hischier uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky. Zo Slovákov sa do štatistík nezapísal ani jeden, Nemec bol na ľade 18 a pol minúty, mal mínusový bod a na súperovu bránku vyslal jednu strelu. Ružička nastúpil v štvrtej formácii, hral 9 a pol minúty, mal takisto mínusku a strelu.



Tampa Bay v zostave aj s Erikom Černákom uspela na ľade Seattlu 4:3 po predĺžení. O víťazstve Lightning rozhodol svojim druhým gólom v zápase najproduktívnejší hráč NHL Nikita Kučerov (19+28, 47 bodov). Gól mu ako na podnose pripravil rýchlonohý Brendon Hagel. “Hags preletel okolo všetkých a našiel ma voľného. Mne už stačilo len umiestniť puk do bránky,” povedal Kučerov, ktorý okrem gólov zaznamenal aj asistenciu. “Blesky” sa v predĺžení ubránili minútu a 44 sekúnd pri vylúčení Anthonyho Cirelliho. Seattlu sa nedarí, prehral siedmy zápas za sebou a navyše prišiel o brankára Philippa Grubauera, ktorý inkasoval dva góly z 23 striel a pre zranenie dolnej časti tela odchytal len dve tretiny. Medzi žrďami ho nahradil Joey Daccord. “Prežívame náročné obdobie, nie je to nič príjemné. Musíme otočiť stranu a naladiť sa na víťaznú vlnu,” povedal útočník Kraken Jordan Eberle, ktorý mal dve asistencie. Černák bol s časom 20:02 tretí najvyťažovanejší obranca “bleskov”, zapísal si jeden hit a jednu strelu. Kraken pred zápasom opäť povolali z farmy útočníka Mariána Studeniča, ale ten bol len zdravý náhradník.



Tomáš Tatar s Coloradom nestačil doma na Philadelphiu 2:5. Flyers natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy, k čomu prispel najmä dvojgólový Travis Konecny. V bránke bol spoľahlivý Carter Hart, autor 36 zákrokov. “Solídne víťazstvo vonku, každý k tomu prispel svojim dielom. Hrali sme proti silnému tímu, ale neboli sme z nich ohromení a hrali sme si svoju hru,” chválil výkon svojich zverencov tréner “letcov” John Tortorella. Tatar nastúpil v treťom útoku, ale počas 12 a pol minúty sa nepresadil a mal len jeden mínusový bod. Tridsaťdvaročný slovenský krídelník stále čaká na prvý gól v drese Colorada, neskóroval už 25 zápasov v tejto sezóne. Jeden z gólov “lavín” strelil Nathan MacKinnon a bodoval v jedenástom zápase za sebou.



Miloš Kelemen sa objavil v zostave Arizony, no Coyotes prehrali v Bostone 3:5. Dva góly a asistenciu zaznamenal hviezdny český útočník Bruins David Pastrňák. Kelemen dostal minimum priestoru, na ľade bol 6 minút a 10 sekúnd a za tento čas stihol jeden hit a jednu strelu. “Páčil sa mi náš výkon, Linus Ulmark (31 zákrokov) chytal fantasicky, ‘Pasta’ bol skvelý,” povedal tréner “medveďov” Jim Montgomery. Coyotes prehrali druhýkrát za sebou po päťzápasovej víťaznej sérii. Boston vyhral nad Arizonou desaťkrát v sérii a 20 z posledných 21 duelov.



Patrick Kane strelil prvý gól v drese Detroitu, ale Red Wings prehrali s Ottawou 1:5. Americký útočník nastúpil v drese “červených kridel” druhýkrát po tom, ako 28. novembra podpísal ročný kontrakt. Duel nedohral kapitán Detroitu Dylan Larkin, ktorý po náraze od Mathieua Josepha v prvej tretine ostal nehybne ležať na ľade niekoľko minút. Na ploche sa objavili aj nosidlá, ale Larkin sa napokon za pomoci lekárov postavil na korčule a za pomoci odišiel do šatne. Joseph dostal pôvodne trest na päť minút a do konca zápasu, ale po vzhliadnutí videa mu zmenili trest na menší za hrubosť a trest do konca zápasu dostal útočník Red Wings David Perron za krošček na Arťoma Zuba. Gól a asistenciu zaznamenali Claude Giroux a Vladimir Tarasenko, 100. víťazstvo v kariére vychytal Joonas Korpisalo (30 zákrokov).



Toronto zdolalo Nashville 4:0, keď dvakrát skóroval Auston Matthews a prvé čisté konto zaznamenal Iľja Samsonov. Ruský brankár nastúpil prvýkrát od 24. novembra, na jedenásty shutout v kariére mu stačilo 18 zákrokov.



Prvú prehru vonku v sezóne utrpeli hokejisti Los Angeles, keď podľahli New Yorku Islanders 2:3 po predĺžení. V trinástej sekunde extračasu rozhodol o víťazstve “ostrovanov” Jean-Gabriel Pageau. Kings viedli 2:0, ale ich séria víťazstiev na klziskách súperov sa zastavila na čísle 11. Je to rekord NHL v počte úspechov vonku od začiatku sezóny a na vyrovnanie najlepšieho zápisu v akejkoľvek časti sezóny chýbal Kings ešte jeden triumf vonku.

NHL - výsledky:



Boston - Arizona 5:3,

Dallas - Vegas 1:6,

Calgary - New Jersey 2:4,

Washington - New York Rangers 4:0 /M. FEHÉRVÁRY 0+1/,

Toronto - Nashville 4:0,

Detroit - Ottawa 1:5,

Buffalo - Montreal 2:3 pp a sn /rozhodujúci sam. nájazd J. SLAFKOVSKÝ/,

New York Islanders - Los Angeles 3:2 pp,

Chicago - St. Louis 3:1,

Colorado - Philadelphia 2:5,

Vancouver - Carolina 4:3,

Seattle - Tampa Bay 3:4 pp