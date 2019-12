Podmaníková postúpila na ME do semifinále na 100 m polohové preteky

Na snímke plavkyňa Andrea Podmaníková, archívna foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 5. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková sa na ME v krátkom bazéne v Glasgowe prebojovala do semifinále na 100 m pol.pr. V rozplavbách dosiahla 16. najrýchlejší čas 1:01,11 a o 13 stotín si vylepšila osobné maximum.Ďalší Slováci neuspeli. Richard Nagy finišoval v druhej rozplavbe na 400 m pol. pr. na 9. mieste časom 4:12,50. Celkovo to stačilo na 17. priečku, za vlastným slovenským rekordom zaostal o takmer osem sekúnd. Tomáša Klobučníka klasifikovali na 200 m prsia na 24. mieste (2:09,58).Zora Ripková bola na 50 m motýlik 33. (27,41). Na 100 m v.sp. sa predstavili tri mladé Slovenky. Najlepšia z nich Sabina Kupcová skončila 49. časom 56,22, Zuzana Pavlikovská bola 51. (56,75) a Martina Cibulková 52. (56,91).