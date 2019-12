Poľsko skompletizovalo zoznam hostiteľov EuroVolley 2021

Na snímke druhý sprava v pozadí Emanuel Kohút (Slovensko) a zľava v popredí Michal Kubiak, Piotr Nowakowski a Dawid Konarski (všetci Poľsko) v druhom prípravnom stretnutí pred ME vo volejbale mužov v Taliansku Slovensko - Poľsko v Bratislave 6. októbra 2015. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Poľsko, Fínsko, Česko a Estónsko sú štyria organizátori kontinentálneho šampionátu vo volejbale mužov EuroVolley 2021. Ako poslední do kvarteta pribudli Poliaci, oznámila vo štvrtok Európska volejbalová konfederácia (CEV). Európsky šampionát sa druhýkrát bude konať vo formáte s 24 tímami, ktoré rozdelia do štyroch šesťčlenných skupín.Poliaci privítajú mužskú elitu "starého kontinentu" po tretí raz - šampionát organizovali v roku 2017 a v roku 2013 spoločne s Dánmi. Poľsko bude tentoraz hostiť jednu zo základných skupín, štyri osemfinálové stretnutia, dve štvrťfinálové a tiež semifinále a zápasy o medaily. Konkrétne dejiská v Poľsku oznámia neskôr, známe už sú fínske Tampere a estónsky Tallinn, v Česku by sa malo hrať v Ostrave. Majstrovstvá Európy 2021 už poznajú polovicu účastníkov - právo štartu má kvarteto hostiteľov a ďalších osem najlepších z tohtoročného šampionátu (Srbsko, Slovinsko, Francúzsko, Rusko, Taliansko, Ukrajina, Nemecko, Belgicko). V kvalifikácii v lete budúceho roka sa bude hrať o zostávajúci tucet miesteniek. Slováci v prípade postupu budú štartovať medzi elitou po ôsmy raz v sérii a celkovo jedenástykrát.