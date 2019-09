Podmienky investičnej pomoci v cestovnom ruchu sa majú upraviť

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. septembra (TASR) – Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu by sa mali upraviť. Navrhuje to poslanec koaličnej SNS Peter Pamula v novele zákona o podpore cestovného ruchu. Diskusiou k návrhu zákona ukončili poslanci 6. rokovací deň 49. schôdze Národnej rady (NR) SR.Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok by malo byť prijatím tejto úpravy Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Vymedziť sa zároveň majú formy investičnej pomoci.Vo štvrtok (19. 9.) by mali poslanci pokračovať rokovaním o návrhu na vyslovenie súhlasu NR SR s Komplexnou hospodárskou a obchodnou dohodou (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.Poslanci majú rokovať aj o novele zákona o cestnej premávke. Sprísniť by sa mal zákaz používania prístrojov za volantom, novela sa tiež zameriava na vodičov s nízkou praxou. Hovoriť by mali aj o návrhu na zavedenie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov. Občiansky preukaz bez podoby tváre by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie.