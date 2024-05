Podmienky pre štátnych zástupcov v dozorných radách a predstavenstvách sa menia, rozhodla o tom vláda

15.5.2024 (SITA.sk) - Štát mení všeobecné podmienky pre jeho zástupcov v dozorných radách a predstavenstvách. V stredu o tom na návrh Ministerstva hospodárstva SR rozhodla vláda Po novom sa rozširujú možnosti zastúpenia v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a súčasne sa uprednostňuje vecný prístup k podmienkam členstva v dozornej rade a v predstavenstve pred formálnym.„Navrhuje sa, aby podmienka vzdelania bola stanovená na úroveň najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. To umožní, aby každý akcionár stanovil podmienku vzdelania podľa vlastnej predstavy a potreby príslušnej spoločnosti, a to na požadovanú úroveň, alebo aj na vyššiu," priblížil rezort hospodárstva.Prijatím zmeny sa tak umožní širší výber zástupcov štátu do orgánov spoločností s jeho majetkovou účasťou.