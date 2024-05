Slovenská ekonomika na začiatku roka výrazne vzrástla, priemysel je však naďalej v recesii

Odľahčenie rozpočtov domácností

Dosiahnutie potenciálu

Šanca na väčšie čerpanie eurofondov

Priemysel je v recesii

15.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o 2,7 %. Hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) v bežných cenách podľa Štatistického úradu SR dosiahla 29,8 miliárd eur. To predstavovalo medziročný nárast o viac ako 2,2 miliardy eur.Rast ekonomiky bol najrýchlejší za posledných osem štvrťrokov. Rast bol aj v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď HDP stúpol medzikvartálne o 0,7 %.Zmierňovanie inflácie podľa analytikov Národnej banky Slovenska odľahčilo napäté rozpočty domácností a umožnilo očakávané oživenie spotreby. Spomaľovanie rastu cien pociťovali ľudia vo svojich peňaženkách už pár mesiacov, napriek tomu zostávali ešte opatrní. K zvýšeniu výdavkov sa odhodlali až tento rok.Vklady podľa analytikov centrálnej banky naznačujú, že pokračovalo aj dopĺňanie úspor, a tak oživenie spotreby mohlo byť zatiaľ pozvoľné. Hlavným ťahúňom rastu ekonomiky bola teda spotreba domácností, ale aj výdavky verejnej správy.„Rastúce reálne mzdy po výraznom poklese inflácie tak v súlade s našimi očakávaniami zabezpečujú silné tempo rastu. Spolu s nárastom výdavkov verejnej správy a zdrojov z európskych fondov by mala ekonomika za celý rok svižne prekonať dvojpercentný rast,“ povedal analytik 365.bank Teraz je podľa neho pravdepodobné, že ekonomika sa dostane do blízkosti odhadovaného potenciálu svojho rastu, a to aj bez štandardnej podpory zahraničného obchodu, čo sa nestalo posledné tri roky.„Očakávame, že rast ekonomiky v tomto roku opäť podporí aj investičná aktivita meraná cez tvorbu hrubého fixného kapitálu, pričom aj v tomto roku by impulzy mali pochádzať z európskych peňazí a to najmä z plánu obnovy,“ pokračoval analytik Slovenskej sporiteľne Zároveň by Slovensko mohlo podľa neho využiť šancu a vo väčšej miere začať čerpať peniaze z nového eurofondového programového obdobia. Na mieru rastu ekonomiky však môžu vplývať podľa Kočiša aj dopady narušeného cyklu tvorby zásob z minulého roka, keď postupne odznievali problémy v dodávateľských reťazcoch, čo rozkývalo niektoré makroekonomické ukazovatele.Rast slovenskej ekonomiky by mal podporiť aj zahraničný obchod, ktorý v prvom štvrťroku skončil v slušnom prebytku na úrovni 1,8 miliardy eur. Budúca výkonnosť zahraničného obchodu bude podľa Kočiša vo veľkej miere závisieť od ekonomickej výkonnosti našich významných obchodných partnerov, najmä Nemecka, ktoré sa však zotavuje z miernej recesie, resp. stagnácie, ktorú zažilo minulý rok.„Napriek celkovo lepším číslam treba zdôrazniť, že prípadné oživenie je zatiaľ ťahané sektorom služieb a priemysel ostáva v zóne recesie, resp. poklesu naďalej, hoci aj tu vidieť mierne zlepšenie,“ poznamenal Kočiš.