Podmienky pri mladomanželských pôžičkách zo ŠFRB by sa mali zmierniť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR)- Podmienky pri mladomanželských pôžičkách zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) by sa mali zmierniť. Plénum posunulo do druhého čítania novelu zákona o ŠFRB, ktorú pripravili poslanci koaličného Mostu-Híd. Nárok na tento zvýhodnený úver majú mať manželia, ktorí sú spolu najviac tri roky pred podaním žiadosti. Zatiaľ o úver mohli požiadať len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok.Mladomanželské pôžičky sa do praxe zaviedli návrhom Mosta-Híd. Poslanci však uviedli, že novelou reagujú na doterajšie skúsenosti s poskytovaním tejto podpory z praxe.uviedli poslanci v predkladacej správe k novele zákona.Okrem podmienky trvania manželstva sa má upraviť aj maximálna príjmová hranica pre dotknuté skupiny žiadateľov pri príslušných druhoch podpory. Podľa súčasnej úpravy možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje 4-násobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Poslanci Mosta-Híd navrhujú maximálnu príjmovú hranicu 5-násobok uvedenej sumy.priblížili poslanci.