A. Danko vníma neschválenie ich dvoch noviel ako podraz od Mosta-Híd

Na snímke predseda NR SR Andrej Dank. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke predseda NR SR Andrej Dank. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 22. októbra (TASR) - Predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko sa od utorka nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade. Danko to vyhlásil po tom, ako národniarom neprešli v pléne ich dve novely zákonov, a to o verejnom obstarávaní a návrhu o zriadení ministerstva cestovného ruchu a športu. Pri oboch novelách sa zdržali poslanci koaličného Mosta-Híd, čo Danko označil "za vrazenie dýky do chrbta".Danko vyčíslil, že na Slovensku rastie počet prenocovaní a cestovný ruch v auguste trhal rekordy. Toto číslo bolo podľa predsedu SNS dosiahnuté vďaka rekreačným poukazom, ktoré kritizoval aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). "Minister dopravy je zodpovedný aj za cestovný ruch a mal by si uvedomiť, že výsledky, ktoré dosahujeme v cestovnom ruchu, dosahujeme aj vďaka rekreačným poukazom. Minister, okrem toho, že nie je schopný stavať diaľnice, žiaľ nepohol ani prstom pre cestovný ruch a ani teraz nevyjadril podporu ministerstvu pre cestovný ruch a šport," vyhlásil Danko s tým, že má informácie o tom, že Most-Híd neplánuje podporiť ani rozšírenie rekreačných poukazov na všetkých zamestnávateľov.Danko sa preto rozhodol, že sa nebude zúčastňovať na Koaličných radách, zastupovať ho bude Tibor Bernaťák. "Zažil som jedno z najväčších politických sklamaní vo vzťahu k pánovi Bugárovi. Zažil som bezcharakternosť Bélu Bugára. Bolo to prvýkrát a dnes to dosiahlo vrchol taký, že sa nebudem zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade," vyhlásil Danko. Most-Híd by si podľa neho mal uvedomiť, že nič nerobí pre cestovný ruch a neustále len spochybňuje návrhy, ktoré pomáhajú cestovnému ruchu. "Pre mňa to dnes dosiahlo politický vrchol," podotkol Danko. Tiež uviedol, že mlčí o veľa veciach, ktoré sú v rámci koalície. "Ale to, čo sa dnes stalo, je pre mňa politicky neúnosné," vyhlásil Danko.Koaličná strana SNS tiež nebude podporovať žiadne zákony z dielne Mosta-Híd. "Prekročili hranicu," tvrdí Danko. Podľa neho strana nepodporila zákony, ktoré by pomohli ľuďom. "Nevidím dôvod podporovať zákony Mosta-Híd, keď si uprednostňuje svoje záujmy v prospech národnostnej menšiny namiesto toho, aby sa pomáhalo tejto republike. Cítim to ako pomstu za zákony, ktoré boli zastavené. Ak si Béla Bugár myslí, že týmto mu narastú percentá, tak sa veľmi mýli. SNS, čo sa týka rozpočtu, vedie zodpovednú diskusiu. My rozpočet podporíme, je tam množstvo otáznikov, ktoré treba doriešiť, ale čo sa týka Mosta-Híd, chcem ho vyzvať, aby nepýtal podporu pre svoje zákony, keď takto podrazil SNS," dodal Danko.