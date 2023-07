Podmienky v Třinci sa v niečom môžu porovnávať s NHL, pochvaľuje si Marinčin. S oceliarmi chce vyrovnať rekord Vsetína

Cestujú deň vopred

Chcú víťaziť a tvoriť históriu

5.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin už získal s českým klubom HC Oceláři Třinec dva majstrovské tituly, no netají sa tým, že by rád zavŕšil hetrik prvenstiev v českej extralige.Tridsaťjedenročný Košičan je podľa jeho slov v Třinci spokojný a podmienky v klube považuje za porovnateľné s najlepšími organizáciami v zámorí."Pre mňa je to prvý český klub, ale môžem pokojne povedať, že v niektorých veciach sa môže porovnávať s NHL. Tam sa, samozrejme, lieta, ale veľkou vecou je aj to, že v Třinci cestujeme na všetky zápasy deň vopred. Celkovo je všetko pripravené tak, aby sa mohli hráči sústrediť iba na tréningy a zápasy. Všetko ostatné je stopercentne zabezpečené," uviedol bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Marinčin má Třinec s čím porovnávať, keďže v zámorskej NHL odohral dokopy 236 zápasov za tímy Toronto Maple Leafs Aj keď v profilige úspechy nedosiahol, v Česku sa mu to podarilo. Podľa neho je to aj vďaka dobrej politike vedenia třineckého klubu."Jadro mužstva ostáva pohromade už roky. K hráčom s titulmi prichádzajú stále noví chlapci s ambíciami a dohromady to funguje. Všetko to zapadá do seba a výsledky sú odrazom toho," vysvetlil odchovanec HC Košice Klub HC Oceláři Třinec získal štyri extraligové tituly za sebou a útočí na rekord Vsetína, ktorý v rokoch 1995 až 1999 triumfoval v piatich sezónach bez prerušenia."Úspech sa nepresýti a tí hráči vedia, čo to obnáša. Nezáleží na tom, koľko majú titulov. Stále chcú víťaziť a tvoriť históriu, aby bolo potom na čo spomínať. Už teraz je teda isté, že po štyroch tituloch urobíme všetko pre to, aby sme získali aj piaty," doplnil Marinčin, ktorý sa stal v roku 2018 víťazom zámorskej AHL s tímom Toronto Marlies.