Saudská liga vábi ďalšie zvučné mená, k Ronaldovi sa pripojí Brozovič a konkurenčný tím povedie Steven Gerrard

Lukaku by sa mohol vrátiť

Jota si zahrá s Benzemom

Firmino má hrať v tíme Al-Ahli

5.7.2023 (SITA.sk) - Vábeniu z prostredia saudskoarabskej futbalovej scény neodolali ďalšie známe mená.Chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič akceptoval štedrú ponuku klubu Al-Nassr a po viac ako ôsmich rokoch strávených v talianskom Interi Miláno prestúpil do mužstva, v ktorom bude jeho spoluhráčom hviezdny portugalský zakončovateľ Cristiano Ronaldo Podľa medializovaných správ dostane taliansky finalista minulosezónnej edície Ligy majstrov 2022/2023 odstupné vo výške 18 miliónov eur. Brozovič súhlasil s trojročnou zmluvou v hodnote viac ako 25 miliónov eur za sezónu.Milánsky klub by peniaze z predaja 30-ročného Brozoviča mohol použiť na opätovné odkúpenie belgického útočníka Romelua Lukakua z anglického FC Chelsea „Každý ho chcel, ale on chcel len nás,“ uviedol na Twitteri úradujúci saudskoarabský vicemajster Al-Nassr.Do Saudskej Arábie v pondelok zamieril aj 24-ročný portugalský krídelník Jota, ktorý vymenil škótsky Celtic Glasgow za Al-Ittihad So saudskoarabským majstrom podpísal kontrakt na tri roky, pričom v novom pôsobisku bude hrávať s úradujúcim držiteľom Zlatej lopty Karimom Benzemom či ďalším Francúzom N'Golom Kantém Novým trénerom mužstva Al-Ettifaq, ktoré v sezóne 2022/2023 skončilo v saudskoarabskej najvyššej súťaži na 7. mieste, bude niekdajší anglický reprezentant a legenda FC Liverpool Štyridsaťtriročný kouč, ktorý naposledy viedol anglickú Aston Villu a predtým škótsky tím Glasgow Rangers , preberie funkciu po dočasne vymenovanom Španielovi Antoniovi Cazorlovi.Od decembrového príchodu hviezdneho portugalského futbalistu Cristiana Ronalda do Al-Nassr prilákali kluby zo Saudskej Arábie viacero známych hráčov pôsobiacich v Európe.Okrem spomenutých Francúzov Benzemu a Kantého sú medzi nimi taktiež Portugalčan Rúben Neves či Senegalčania Édouard Mendy s Kalidouom Koulibalym Ďalším by mohol byť Brazílčan Roberto Firmino , ktorý má údajne namierené do tímu Al-Ahli.