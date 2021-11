Podmienky vstupu do Nórska sa zmenili, Slovensko prefarbili na tmavočerveno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 1. novembra je Slovenská republika z pohľadu Nórska zaradená medzi tmavočervené krajiny, teda také, v ktorých je riziko nákazy vysoké. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Slováci cestujúci do Nórska musia po vstupe do krajiny absolvovať karanténu, ktorú je možné ukončiť negatívnym výsledkom len PCR testu najskôr v tretí deň jej trvania.„Osoby, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, môžu pricestovať do Nórska bez obmedzení, bez ohľadu na krajinu, z ktorej prichádzajú. Rovnako sú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie,“ upozorňuje rezort diplomacie.